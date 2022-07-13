【新冠疫苗】衞生署上周接16宗打針後異常報告　無新增青少年接種後患心肌炎個案

▲ 衞生署於過去一周共接獲16宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。（資料圖片）

港府今日（13日）公布，截至7月10日晚上11時59分的過去一周，衞生署共接獲16宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，未有接獲醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。當局於過去一周亦沒有接獲涉3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

截至7月10日晚上8時，本港市民合共接種約1,782萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約675萬人，當中包括93.9%的12歲或以上人口；衞生署共接獲7,773宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.04%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括117宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0007%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會至今已總結72宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，1宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘33宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：黃悅晴