【書展2022】名人媽媽郭晶晶鄭萃雯講故事　精選21個家長講座及兒童活動

▲ 香港書展將於7月20日開鑼，精選21個家長講座兒童活動。

香港書展2022將於本周三（20日）開鑼，展期至7月26日，為期７天。今年書展以「歷史文化 ‧ 城市書寫」為題，並以「從香港閱讀世界：憶 • 寫香港故事」為點題，因此今年展覽將會主力推介有關香港歷史文化及城市風貌為題的書籍及文化作品。每年書展都會舉辦各行各業講座，家長去書展掃貨之餘，也可以參加有關親子主題的講座及活動。

TOPick羅列以下適合家長的講座及兒童 / 青年活動，如麥明詩媽媽麥何小娟主講的「我的培育秘笈：輕輕鬆鬆不做虎媽」，想了解10A狀元麥明詩是如何培育的，便不要錯過了。

最新影片︰

適合家長講座

7月20日（三）

我的培育秘笈：輕輕鬆鬆不做虎媽

時間：下午4:00至下午5:30

地點：會議室S423-424

講者：麥何小娟

主持：林雪伶、 鄒淑樺

登記：需預先登記【點擊登記連結】

陳美齡的親子答問

時間：下午6:30至下午8:00

地點：會議室S226-227

講者：陳美齡

7月21日（四）

愛輸才會贏

時間：下午3:30至下午5:00

地點：會議室S426-427

講者：陳家亮

嘉賓講者：沈思彤、鄧童

7月22日（五）

衝破青少年心理挑戰——正向成長心理支援

時間：上午11:30至下午1:00

地點：會議室S426-427

講者：香港心理學會 輔導心理學部（輔導心理學家）

7月23日（六）

蒙特梭利教育專家親授——培養孩子英文拼音及數學邏輯能力

時間：上午11:00至下午12:30

地點：會議室S222-223

講者：嚴吳嬋霞、葉惠儀

總有您鼓勵——三十五對師生的真情故事

時間︰下午6:30至下午8:00

地點：會議室S423-424

講者：蒲葦、吳皓妍

嘉賓講者： 鄧昭祺、區婉儀

「伴孩子從共讀到獨立閱讀」分享會

時間︰下午8:00至下午9:30

地點：會議室 S227

講者：張煒儀

兒童／青年活動

今年書展將繼續舉行「名人講故事」活動，邀請包括中國前女子跳水冠軍郭晶晶、香港保齡球運動員胡兆康、香港藝術館總館長莫家詠、資深傳媒人鄭萃雯等，分享別具教育意義的故事。

7月21日（四）

名人講故事《我是黑天鵝》

時間:下午5:00至下午5:30

地點：展覽廳3B 兒童天地表演舞台

講者：黃鳳嫺

7月22日（五）

名人講故事《我變成一隻噴火龍了》

時間：下午3:00至下午3:30

地點：展覽廳3B 兒童天地表演舞台

講者：鄭萃雯

登記：需預先登記【點擊登記連結】

粵語讀粵語聽——傳統文學的粵語故事會

時間：下午6:00至下午7:30

地點：會議室S226-227

講者：錢佩佩

7月23日（六）

小學趣事多，快樂大本營

時間：上午11:00至下午12:30

地點：會議室S421

講者：孫慧玲

嘉賓講者：黃桂玲

名人講故事《遺忘之屋》

時間：下午2:00至下午2:30

地點：展覽廳3B 兒童天地表演舞台

講者：郭晶晶

名人講故事《美好的世界在等著你》

時間：下午3:15至下午3:45

地點：展覽廳3B 兒童天地表演舞台

講者：胡兆康

菜姨姨 x Chocolate Rain 同你說故事‧講創作：《百家村的這一家》

時間：下午6:00至下午7:30

地點：會議室S222-223

講者：菜姨姨、Chocolate Rain

7月24日（日）

「紫荊文化盃」我愛我家創作大賽：全港小學生創意閱讀報告比賽頒獎典禮暨分享

時間：上午11:00至下午12:30

地點：會議室S421

「新地齊讀好書 X 未來工程師大賽」悅讀．閱創STEM講座

時間：上午11:30至下午1:00

地點：會議室S426-427

講者：黃錦輝教授、張澤松博士、鄧飛校長、楊定邦先生、鄧文瀚(STEM Sir)、梁思韻

名人講故事《好家伙．繪本閱讀之道》

時間：下午1:45至下午2:15

地點：展覽廳3B 兒童天地表演舞台

講者：何永昌

遇見圖畫書

時間：下午3:00至下午4:00

地點：會議室S423-424

講者：高佩聰、霍玉英

主持：林秋月

名人講故事《阿夫爺爺在哪裡之X博士的計劃》

時間：下午5:30至下午6:00

地點： 展覽廳3B 兒童天地表演舞台

講者： 莫家詠博士

7月25日（一）

名人講故事《我是霸王龍》

時間：下午2:00至下午2:30

地點：展覽廳3B 兒童天地表演舞台

講者：歐偉民博士

名人講故事《熱帶魚泰瑞》

時間：下午5:00至下午5:30

地點：展覽廳3B 兒童天地表演舞台

講者： 黃桂玲

書展詳情

日期：7月20至26日（三至二）

時間：7月20至21日：上午10:00至下午10:00

7月22至23日：上午10:00至下午11:00

7月24至25日：上午10:00至下午10:00

7月26日：上午9:00至下午5:00

票價：

成人：港幣25元

小童：港幣10元（小學生 / 身高1.2米或以下兒童）

3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

超級書迷證：港幣80元，持此證的人士可無限次入場及使用特別通道

購票方法：快達票、全線7-11便利店及全線Circle K便利店公開發售。電子入場券：01空間電子門票銷售平台、全線 7-11 便利店、全線 Circle K 便利店、八達通手機應用程式及快達票網站

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責任編輯︰王明芳