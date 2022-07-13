【入境檢疫】11月前免檢疫通關　梁子超：流行病毒與國外相近、沒出現新變異株即可

醫務衞生局局長盧寵茂接受《南華早報》的訪問時預計，在11月前有機會容許抵港人士有條件免檢疫，詳情即看【下一頁】。呼吸系統專科醫生梁子超按現時疫情推算，11月前變異病毒株Omicron BA.5將成為本地主流病毒，屆時與全球流行病毒的種類相近，加上沒有出現新型變異株，便沒有入境檢疫的必要。不過他強調前提需要提升高感染風險人士的接種率，令社區有足夠的群體免疫，以免社會出現大規模感染。

梁子超接受TOPick訪問指，現時本地主流仍是BA.2，與國外的感染風險仍有100倍差距，但按照現時的疫情走勢，預計9月起至11月前BA.5將成為本地主流病毒，屆時與其他地區風險差距接近，如果當時沒有出現其他新型變種病毒，即沒有檢疫的需要，「因為檢疫最大的目的是防止新變種病毒流入社區，如果11月沒有新的變種病毒出現，而屆時BA.5沒有引起大規模反彈，便沒有檢疫需要。」

他補充，實施免檢疫前題需要提高長者、兒童的接種率，推動長期病患打第4針，達致群體免疫。

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記者：陳麗娜