【行行出狀元】擺脫人事糾紛棄做設計師 26歲女大學生做清潔工成功買樓

▲ 26歲的韓國女大生，放棄做設計師轉做清潔工，8年成功買樓做業主。

周星馳電影金句「做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」此話不是人人受用，「夢想」同「目標」可否共存？韓國一名女大學生放棄夢想設計師的職業，做清潔工8年，成功買樓做業主！

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韓國26歲女大學生金藝智，畢業於著名美術大學，從小就喜愛設計和繪畫。藝智大學畢業後，成功把興趣發展成事業，在一間設計公司工作，本以為夢想成真，卻發現現實與她的幻想有很大的落差，不擅社交的她，每次面對同事都感壓力，就算她努力融入人群，當個普通打工仔，卻總有股無形壓力，感覺到「像乞丐般生不如死」，後來亦因此患上焦慮症。

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媽媽看到藝智患上焦慮症，便提議她轉行做清潔工作，放棄設計師的職業，這樣既可以賺錢，又無需與人打交道，一舉兩得。藝智經過深思熟慮後，在26歲搖身一變，從設計師轉行做清潔工，由專業資格180度轉為下欄工作，工時長達十小時，縱使她的決定被多方面質疑，身邊朋友更不屑這份職業，經常勸她「不要浪費人生」，趁年輕向多方面發展，但她堅守這份清潔工，更直言：「我現在過得很幸福！」。藝智勸喻大家毋須在意旁人的目光，只要認清目標，專注自己的幸福，勇敢闖下去。

當上清潔工的藝智，每天凌晨4點半起床梳洗，5點半到達工作場所，在辦公室清潔時，亦要包辦樓梯、電梯、廁所和茶水間的衛生，工作量絕不簡單。除了身體上的疲勞，她還要應對旁人的刁難，同事們大多為老年人，認為她是讀書不成才跑來當清潔工。

不過，藝智發現清潔工的薪水比之前設計公司還要多，月薪可達400萬韓幣（約港幣$2.5萬），辛勤工作近8年，最近她終於成功添置物業，不論過程幾經艱辛，最終成功自給自足達成做業主的目標。

藝智放棄了設計師的職業，但並未放棄自己對藝術的熱情，她早前推出插畫書《我在做清潔工》，講述自己從一流大學生成為清潔工的心路歷程，插畫書的內容引發許多學生和職場人的共嗚，一推出獲大受好評。

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責任編輯：王明芳