【培養人才】城大電腦科學系研發修圖新技術協助學習困難學童　整合學士學位課程5大選修範疇

▲ 學生可參與研究項目解構電腦人工智能的奧秘。

創新科技是近年多個地區及城市致力發展的方向。香港政府把人工智能、智慧城市及金融科技列為具有優勢的四大發展範疇內。根據香港貿易發展局經貿數據紀錄，在2020年於本地初創企業數目增加3,360間和聘用超過10,000名員工*。由此可見，創科及IT人才需求甚殷。香港城市大學電腦科學系 (學系) 於理學士 (電腦科學) 課程 (JS 1204) 內，除整合學士學位課程為5大選修範疇外，更為所有學生提供學分制實習，學生亦修讀由學者指導的研習項目，以及新設有關法規和公共行政管理必修課程，以便畢業生配備市場觸角、專業的電腦科學及科技應用的法律知識。學系早於2019/2020學年增設「人工智能」選修範疇，擴闊學生可選修的科目範疇。

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為學生提供帶薪兼學分制企業實習

學系兩位學者「影像修復和風格轉換技術」及「智能書寫分析平台『Smart Handwriting Analysis and RecognitionPlatform (SHARP) 』」的研發項目均綜合應用了人工智能、數據科學、多媒體計算等多項知識，並有關技術已應用於市場上。學系的學士生均可參與這上述兩個研究項目，與學者一起實踐和探索知識。學士學位課程整合為5大選修範疇，學生有機會參與學者研究項目城大理學士 (電腦科學) 課程設有5項專業選修範疇，包括人工智能、數據科學、資訊保安、多媒體計算、軟件工程及項目管理，供學生在首學年先修讀核心科目後，因應興趣或未來事業發展方向，強化選修的專業知識。香港城市大學電腦科學系副系主任及教授陳萬師教授表示：「城大理學士 (電腦科學) 課程是全港首項電腦科學學士學位課程獲香港工程師學會(HKIE)認可，著重培訓知識和應用技能。學生可藉參與學者指導帶有及非學分制兩種研究項目課程，探索和應用不同領域的知識，甚至可在『研究導修計劃』中開發個人研習項目，他們不但有機會把研究發表於學術刊物，甚至為創業作準備。」

為100%學生提供帶薪兼學分制企業實習 以便入職社會前掌握市況和軟硬實戰技巧學系為修畢二年級學生提供為期九個月的帶薪兼學分制實習計劃，以汲取實際工作經驗和應用所學的知識。學生在實習期間，每星期於學系安排的實習公司上班四日，以及於城大上課一日，因此，學生不須延遲畢業時間，除可在畢業前賺取一定的工作經驗、了解市況、培養職場上軟硬技巧外，還可建立人脈，以開拓個人事業發展。

此外，學系與時並進，特別與城大法學院和公共政策學系聯辦必修的跨學科課程──「IT 專才：操守、法規和社會議題必修課程」予本科學生，以配合IT專才在大數據年代須合規地處理數據所需。現時不少IT團隊是跨地域成員組成，因此，學生具有全球化視野及溝通能力是十分重要的。學系除與多個地區的大學或企業合辦交流計劃，讓學生可到不同地區學習或工作實習外，亦與美國哥倫比亞大學合辦香港城市大學—美國哥倫比亞大學雙聯學士學位課程，獲取錄學生在城大完成首三年課程，可透過計劃到美國哥倫比亞大學完成餘下兩年課程，學生符合兩校的規定後將獲兩校分別頒發主修學科的學士學位。學系在過去幾年間已有超過25名優秀的學生被哥倫比亞大學取錄，負笈美國，而其中兩位學術表現傑出學生更分別榮獲 Russell C. Millis Award 2022 和 Jonathan L. Gross Award for Academic Excellence 2017.

香港城市大學電腦科學系助理教授廖菁博士於 2018-2021 展開「影像修復和風格轉換技術」研究，結合電腦視覺 (Computer vision)、電腦圖形 (Computer graphics)、深度學習 (Deep Learning) 等技術，訓練深度神經網絡（Deep Neural Networks） 進行影像修復及風格轉移兩大功能。技術可用於照片及影片、平面或 3D 模型或場景。技術細緻及近於影像原型令人人都可成為修圖魔術師。此項研究部份技術已被著名企業微軟採用。



理學士 (電腦科學) 課程更多資料：



JUPAS 報讀者的最低入學要求 (以 HKDSE 成績為計算準則)

中國語文及英國語文科達 3 級或以上；

數學科達 3 級或以上；

通識教育達 2 級或以上；

任何一科選修科達 3 級或以上：

以下任何一科選修科達 3 級或以上：生物、化學、組合科學、資訊及通訊科技、數學科延伸單

元一或單元二及物理

專業認證：香港工程師學會 (HKIE) 認可課程

就業前景：畢業生可投身的行業十分廣泛

資訊科技行業：軟件開發人員、系統架構師、系統分析師和技術人員。

投資銀行 (數據分析人才)、零售銀行、會計師樓等商業服務

工程、建築或教育行業

第一年學額：97 名 (包括聯招及非聯招學額)

課程編號：JS 1204

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