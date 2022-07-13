【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數

▲ 醫生解構性生活正常次數

做愛多頻密才算正常？台灣泌尿科醫生莊豐賓指出，男性性功能狀況往往可以從性愛頻率中一窺端倪。他以多種軍機比喻各年齡層的男性，他解構網呂性愛頻率公式，供大家參考。

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做愛心態及狀態

莊豐賓醫生在其個人YouTube頻道「幸福醫師莊豐賓」指出，男人的好壞在於海綿體。男性的性生活就像各式各樣的飛機，他們從小到大會經歷幾種不同飛機的心態：

10歲：模型機。甚麼都有，但不是真的飛機，無法飛行。

20歲：直升機。隨時隨地可以升降，一天來好幾次也沒問題。

30歲：戰鬥機。此時性生活經驗豐富，有很多高難度技巧，是戰鬥力最強的時候。

40歲：轟炸機。戰力同樣很強大，但噸位變重了，需要的跑道比戰鬥機、直升機更多，持續有戰力。

50歲：運輸機。偶爾才可來一次，而且跑道更長，即前戲要拉長。每次降落後，要等很久才能再開始。

60歲：偵察機。只能偵查地形，無法真正執行戰鬥，「常常到了門口，就軟掉了就不行了」。

70歲：教練機。說得一口好戰術、好技巧，但只能教大家，無法真正上場執行。

80歲：關機。變成路上的博物館，僅供參觀景仰。

不同的軍機，反映不同的性生活頻率。隨著年紀增長，做愛狀態和次數也有所改變。

性愛頻率公式

他指出，心態決定性生活頻率。網傳一個「性愛頻率公式」，可以算出每周做愛多少次才算正常。此公式是用年齡的十位數乘9，得出一個雙位數字，可供參考：前者為周期，後者為次數。

20幾歲，即9x2=18，大概1周做8次。

30幾歲，即9x3=27，大概2周做7次，隔天做一次。

40幾歲，即9x4=36，大概3天做1次，3周做6次。

50幾歲，即9x5=45，大概每周1次，心有餘力的話，可以再多一次，4周做5次。

60歲，即9x6=54，大概每周1次，若今天比較累，就休息一下，5周做4次。

70歲，即9x7=63，大概每兩周一次。

80歲，即9x8=72，大概每個月一次。

莊醫生表示，兩性關係和諧，是指伴侶的性生活頻率可以與你配合。他續指，性生活頻率其實可以隨心所欲進行，也不一定年紀大就相對沒那麼頻密。一個滿意的性生活，是生理和心理的調整。他強調，隨心所欲是重要的。

性生活迷思

性生活太頻密會怎樣？莊醫生表示，適當的性生活可以增加兩性關係和諧。只要身體狀態可以，高頻率的性生活是沒問題的，亦很鼓勵。若性生活太少會怎樣？他表示，對身體來說，所謂用進廢退，當身體覺得你好像沒這個需求，漸漸地可能會令勃起功能、海綿體血管出現問題。

莊醫生指出，性生活頻率減少，可能是性功能已經出問題，導致想拒絕、逃避。也可能因為高血壓、糖尿病等問題，導致勃起功能狀況欠佳。另外，也可能因為荷爾蒙出問題，導致性慾降低，此時宜做身體檢查。

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責任編輯：羅嘉欣