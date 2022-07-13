【呼籲捐肝】男嬰Dickan膽管閉塞告急2個月仍未換肝　爸媽盼O型血有心人救助16個月大阿仔

▲ 本港16個月大男嬰Dickan，膽管閉塞告急2個月仍未換肝。

本港16個月大男嬰皓勤（Dickan），因患有膽管閉塞，去年接受膽管重組手術後，情況仍沒有好轉，肝功能已開始受損，輪候1年仍未遇上合適的屍肝。早在5月時，爸媽曾呼籲O型血有心人士幫助，惟至今告急2個月仍未換肝，爸媽見兒子狀況一日比一日差，狀況不樂觀，極度心痛。

膽管重組手術不成功

Dickan剛出生時因為黃疸久久不退，到醫院就醫發現患有膽管閉塞，爸爸馬先生接受TOPick訪問時表示，當時感到很突然，醫生告知，這病與遺傳無關，本港每年約有9至10名初生嬰兒罹患此病，而Dickan就不幸地患病。

▲ 16個月大的Dickan急需換肝續命。（受訪者提供）

兒子在2個月大時接受膽管重組手術，惟手術不成功，肝功能沒有轉好，隨著孩子愈來愈大，肝功能更是每況愈下，身體更出現嚴重的問題，包括腹腔內大量積水、膨隆緊繃，同時，肝功能不佳讓身體無法吸收營養，加上肝臟腫脹頂住胃部，需插胃喉。

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肝功能受損停止生長

爸爸向TOPick表示兒子之前間中可在家待上數天，甚至一星期，再回醫院，不過，自2個多月前入院至今已沒有了。現時16個月大的Dickan體重只有約8公斤，大約相等於一個4個月大BB左右，爸爸心痛有些超重BB出世也比1歲多的兒子壯健。醫生指出原因是Dickan膽紅素比正常人高出多倍，肝功能已開始受損，身體亦停止生長。

兒子現時待在瑪麗醫院小兒外科，肝臟移植科專科醫生每天都會查看他的狀況。Dickan尚算有精神，肝發大腹腔內大量積水，加上肌肉不夠，無力自己爬及企，我們可抱他坐一會兒，跟他玩玩具。兒子可自行進食很少量，主要靠吊營養奶。

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盼O型血有心人考慮捐肝救兒

現時Dickan媽媽沒工作主力照顧兒子，爸爸一邊工作，一邊跟太太輪流照顧兒子。爸爸直言有疲憊的時候，但習慣了並會支撐著，感謝醫護悉心照顧Dickan，他跟太太希望見到兒子健康，最緊要是一家人齊齊整整。

Dickan已輪候一年還未遇上適合的屍肝，馬先生因患上高血壓和脂肪肝，不適合捐肝，當抱著兒子感到心痛自責，而媽媽早年患過一場大病，加上與孩子的血型不相配，因此亦無法捐肝。

爸媽希望O型血有心人士考慮捐肝救助Dickan，令兒子重獲健康。而成人只需捐出大約6分1左肝臟，條件符合有意者可聯絡瑪麗醫院肝臟移植科（2255 3838）。

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責任編輯︰顏紫燕