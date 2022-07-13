【精神健康】研究指2成學童疫下壓力超標　逾1成學童感抑鬱及焦慮　

▲ 宏恩基督教學院及晉峰青年商會發布「香港學童情緒健康問卷調查」報告。（機構提供圖片）

新冠疫情持續數年後，本港的學習環境及教學模式也出現重大轉變，特別是間斷式實體及線上學習，明顯對學童的學習及情緒發展帶來影響。為提升大眾對抑鬱症問題的關注度及認識精神健康的重要性，宏恩基督教學院及晉峰青年商會發布了「香港學童情緒健康問卷調查」報告，結果發現有近2成學童疫下壓力高於水平，有逾1成學童感到抑鬱及焦慮，機構促正視有關問題。

有關問卷在疫情期間進行，共有1501名年齡介乎9至18歲的學童完成問卷。結果顯示，有約兩成學童（19.7%）壓力指數屬於正常水平，惟逾一成多學童感到抑鬱（13.4%）及焦慮 (12.5%)。與歐美國家3至17歲學童診斷抑鬱（4.4%）及焦慮（9.4%）相約，認為情況實在急需正視。

研究發現，學童出現明顯情緒症狀包括有超過2成學童「發覺自己很容易被觸怒 」（21.9%）、約2成半學童「感到很難自動去開始學習/工作」（23.9%）、約3成半學童「憂慮自己恐慌或出醜」（34.7%）。

宏恩基督教學院教育及助理學院助理教授兼副系主任錢鋒表示，有關調查發現，擁有人生意義及價值明顯能夠預測學童的情緒健康情況。而家長有主動協助子女建立正向價值觀及人生意義能進一步預防學童出現情緒問題。他又認為，今年開學數個月先後出現多宗學童輕生事件，可能與當事人本身潛在情緒隱患有關，建議家長要建立「關懷」、「接納」的關係可令學童感到安全與放鬆，而從小建立正向信念及有意義的人生價值觀可以有效減少學童情緒波動，而引發輕生念頭的機會。

立法會議員（教育界）朱國強校長亦建議教育局，應檢討現時政策及進行改革，重視正向教育或生命教育，增撥人手和資源發展有關的重點項目，在中學、小學和幼稚園全面推行正向教育，增設一校一教育心理學家/受培訓的正向教育主任等。

晉峰青年商會會長王婉雯表示，未來將繼續舉辦不同活 動，並於8月7日在九龍灣國際展貿中心舉行「讓愛全接觸-與您同行閉幕禮」，進一步協助抑鬱症患者得到心理與生理支援服務，及提升大眾關注度。 故此為更進一步支援學童情緒健康，宏恩基督教學院將舉辦一系列實體及線上工作坊，對象包括中小學生、其家長及教師，以支援學校及家長面對壓力和情緒困擾。

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責任編輯：郭詩詩