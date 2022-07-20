【暑假限定】TOPick x 遵穎教育 x 風穎教育 - 呈分試急救班及升中面試班正式召集 助學生輕鬆考入Band1中學！
中小學 10:00 2022/07/20
第一次呈分試表現不如理想? TOPick《Band1學堂》再次聯同遵穎教育及風穎教育於暑假期間與學生惡補不足，同時拆解升中面試技巧，助學生為呈分試作好準備，輕鬆考入Band1中學！
對象：小四至小六學生 (22/23學年 小六學生優先)
課堂形式: Zoom網上課堂 以小班教學形式上課
費用：全免
|科目
|時段
|中文科
|8月4日 (星期四) 晚上8時30分 - 晚上9時30分
|英文科
|8月11日 (星期四) 晚上8時30分 - 晚上9時30分
|數學科
|8月18日 (星期四) 晚上8時30分 - 晚上9時30分
|升中面試班
|8月25日 (星期四) 晚上8時30分 - 晚上9時30分
條款及細則：
以上課堂22/23學年小六學生優先。
每人只限登記一次及登記一個課堂。
7月31日23:59pm前各科目首25位成功報名參加「TOPick暑假限定呈分試急救班或升中面試班」網上課堂人士，將於課堂前一星期內經登記電郵收到課堂連結。
為確保公平，沒有出席課堂者將視作放棄名額，名額會轉讓至候補人士並將不會收到餘下課堂的通知電郵。
不成功參加者將不會收到個別通知。
活動查詢請致電或WhatsApp: 60528037
如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。
【名師試題教室】四大名師坐陣 助你熟讀中英數必學單元：https://bit.ly/3cfpJ6m
教育升學資訊盡在「Band1學堂」：https://bit.ly/3a6HT6T
小學名校試題免費下載：bit.ly/2X96KAZ