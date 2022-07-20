【暑假限定】TOPick x 遵穎教育 x 風穎教育 - 呈分試急救班及升中面試班正式召集 助學生輕鬆考入Band1中學！

第一次呈分試表現不如理想? TOPick《Band1學堂》再次聯同遵穎教育及風穎教育於暑假期間與學生惡補不足，同時拆解升中面試技巧，助學生為呈分試作好準備，輕鬆考入Band1中學！

對象：小四至小六學生 (22/23學年 小六學生優先)

課堂形式: Zoom網上課堂 以小班教學形式上課

費用：全免

科目 時段 中文科 8月4日 (星期四) 晚上8時30分 - 晚上9時30分 英文科 8月11日 (星期四) 晚上8時30分 - 晚上9時30分 數學科 8月18日 (星期四) 晚上8時30分 - 晚上9時30分 升中面試班 8月25日 (星期四) 晚上8時30分 - 晚上9時30分

條款及細則：

以上課堂22/23學年小六學生優先。

每人只限登記一次及登記一個課堂。

7月31日23:59pm前各科目首25位成功報名參加「TOPick暑假限定呈分試急救班或升中面試班」網上課堂人士，將於課堂前一星期內經登記電郵收到課堂連結。

為確保公平，沒有出席課堂者將視作放棄名額，名額會轉讓至候補人士並將不會收到餘下課堂的通知電郵。

不成功參加者將不會收到個別通知。

活動查詢請致電或WhatsApp: 60528037

如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。

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