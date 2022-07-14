【夏日防曬】搽防曬影響內分泌損生殖器？　專家教揀安全成分+使用貼士

▲ 專家分享安全又健康的防曬貼士

女士怕曬黑搽防曬，但其實防曬的更大意義是預防皮膚癌，這已有不少外國研究證實。不過，防曬霜內含的化學物質亦有可能影響內分泌。防曬是有必要的，但必須對防曬成分有所認識，以及留意使用分量。

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化學防曬霜會干擾內分泌？

一些大學研究，例如美國麻塞諸塞大學公共衛生與健康科學學院指出，部分化學防曬（chemical sunscreen）成分如Oxybenzone能穿透皮膚進入血液，並有可能影響人體荷爾蒙，可干擾內分泌，如過量使用有可能破壞男性生殖器發育。

另外，研究員亦從母乳中檢測到Oxybenzone，這有可能影響乳腺組織的發育、功能和健康。雖然以上並非大型研究，但美國FDA已將防曬霜其中14種化學物分從16項「公認安全有效」類別中剔除，可見部分防曬品成分對身體並非絕對安全。

醒用防曬貼士

1.物理性防曬較安全：防曬產品一般可分為物理性、化學性。物理性防曬成分如Zine oxide和Titanium dioxide，透過反射、散射、折射等，避免皮膚直接受UVA和UVB；美國FDA指出，目前只有物理性防曬成分被歸類為安全有效。

2.孕婦和青少年注意：美國疾控中心的資料顯示，青春期的男孩身體有較高Oxybenzone水平，其總睪酮水平顯著較低。另外，亦有研究指出懷孕的女性接觸Oxybenzone和其他化學成分，與子宮內膜異位症風險增加有關。因此，青少年和孕婦使用防曬產品，應該特別留意產品的成分。

3.避免使用化學防曬：對於Oxybenzone和Homosalate（一種紫外線UVB防曬劑）的濃度限制，歐盟相對美國的限制較高，相對而言，歐盟核准的防曬產品可能較為安全。除防曬產品外，一些護理和美妝產品也含有以上成分，例如沐浴露、洗髮水、指甲油和髮膠等等，因此使用前最好看清楚成分標籤。

4.搽幾多先足夠？根據Environmental Working Group（EWG）和皮膚癌基金會，SPF30可阻擋近97%的UVB輻射、SPF50可阻擋約98%、SPF100可阻擋約99%。EWG建議選擇SPF15-50範圍內的防曬霜。專家表示，SPF高於50的防曬霜不值得購買，它們只提供稍微好一點的保護。防曬霜應該是日常護膚程序，使用大概兩根手指分量的防曬霜塗抹在臉和頸上，並且每2小時、出汗或游泳後都需要補上。

5.不要單靠防曬霜：雨傘、帽子、太陽鏡和衣服也可防曬。