【富貴港孩】爸爸駕寶馬接放學2個工人拎書包　中三女生︰同學笑我太有錢

▲ 一名中三女生不滿家人大陣仗接送她返學放學，令她被同學恥笑。

父母接送子女放學會直到幾多歲？一名中三女生就在網上投稿稱，父母要待她升中四才能自行上學。女生稱屋企派好多人接放學，2個工人姐姐企門口，再一起上爸爸或長輩的名車回家。她最不開心是受到同學恥笑，覺得無面，「同學因為恥笑我太有錢」！

該名中三女生在IG專頁「名校Secrets」投稿表示，原本在「提早暑假」及上網課期間，家人同意讓她復課後自行上學放學，但後來家人改變主意，須待她升中四才可自立，現時仍需由工人姐姐負責接送。女生透露家中有2名工人姐姐，但後來其中一名因工作態度差而被炒。

2名外傭每天接送女生返學，放學時就站在學校門口等待她，「佢哋有時仲會幫我拎書包，我真係覺得好無面，因為全校得我一個有2個人陪我放學。」

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有2名工人姐姐陪伴都未放心，女生的爺爺嫲嫲早前曾擔心天氣凍，不忍心孫女天寒地凍等巴士，就駕駛女生爸爸的豐田或寶馬名車來接放學，有時叔叔或爸爸都輪流駕車前來，女生與2名工人姐姐會一同上車回家。家人如此大陣仗接送放學，引來女生的同學側目。

我班同學見我朝頭早坐一架車返學，下晝放學坐第二架車（有時唔同，例如係寶馬/豐田），就笑我唔識點樣返學同放學，佢哋每朝會玩一個遊戲，就係諗我下晝坐邊架車放學。佢哋仲笑個車牌名好奇怪（其實只係英文字加一串數字）。

女生沒有怪責同學，還指同學其實平時待她不錯，只是笑她不懂得自行上學放學。她揚言很想擺脱家人的魔爪，詢問網民可以怎樣做？

網民籲珍惜現有生活

網民普遍認為女生似炫富曬命，建議她珍惜現在的生活，女生看來亦不算太有錢，只是女生及同學見識淺薄，但重點不是財富問題，而是女生沒有自由。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳