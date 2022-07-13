【冒牌藥物】海關北角檢獲六盒冒牌「安宮牛黃丸」　拘捕42歲藥房男董事

▲ 海關北角檢獲六盒冒牌「安宮牛黃丸」，拘捕42歲藥房男董事。（政府新聞處）

​香港海關今日（13日）在北角採取打擊售賣冒牌中成藥行動，檢獲六盒懷疑冒牌中成藥，估計市值約6,000元，並拘捕一人。

海關早前接獲舉報，指有藥房售賣懷疑冒牌中成藥。經深入調查後及在商標持有人的協助下，海關人員今日採取行動，突擊搜查一間位於北角的藥房，檢獲該六盒懷疑冒牌中成藥。

行動中，海關拘捕涉案藥房一名42歲男董事。案件仍在調查中。

海關呼籲消費者在購物時應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，以免購入冒牌物品；亦提醒商戶在採購貨品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：李榮忠