【中秋2022】半島酒店賞月禮盒送限量骨瓷茶具　中秋節日下午茶8月搶閘登場

▲ 半島酒店今年推出3款新月餅，而中秋節日下午茶（左）將於8月首先登場。

未到中秋，各大酒店、餐廳、餅店的宣傳攻勢又開始鋪天蓋地，半島酒店當然不例外。每年花心思為傳媒搞工作坊，今年就輪到插蓮花。蓮花與月餅有甚麼關係？半島禮盒上有經典的蓮花圖案，而今年新推出的限量版骨瓷茶杯和茶壼，都讓蓮花與半島月餅的關係變得更加緊密。

半島月餅的香檳色禮盒上的經典蓮花圖案，一向優雅大方，而今年的星廚賞月禮盒，更加配一對限量版，融合金屬與骨瓷兩種材質的茶杯和一個茶壺。白色的陶瓷茶壺，溫潤如玉，特製的金色橢圓形手柄，還伴有一彎「月亮」；而茶壺上蓮花盛放的浮雕效果，以及托碟和茶杯的荷葉，都加入了黃金成分，達到高光亮澤的效果。

拿著這個茶杯，呷一口陳年普洱茶，配半島今年新推出的月餅，就最好不過。由半島酒店中式餐飲顧問鄧志強師傅構思的兩款新口味，分別是迷你蛋黃芝麻豆蓉月餅及迷你鹹檸檬白蓮蓉月餅。鹹檸檬下氣和胃，鄧師傅說配白蓮蓉味道更加突出；而綠豆可以清熱消暑，配黑芝麻增添香口的風味。

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半島自1986年推出開創新風的迷你奶黃月餅以來，這香濃甜滑的月餅，一直穩佔城中最受歡迎的月餅之列。今年除了鄧師傅的兩款新作外，還有一新款——半島精選名茶奶黃月餅，為這系列增添一名「新力軍」。

下午茶以月亮形態為靈感

下午茶也可以與中秋拉上關係？得！話說半島精品店與咖啡廳的節日下午茶的鹹甜點，便以新月、弦月及滿月為靈感，如半月形的三文魚青瓜三文治、果仁朱古力慕絲便點綴了一片可吃的「圓月」，當然不能少得中秋月餅，荔枝紅茶奶黃月餅，就交由可愛的迷你「門僮熊」奉客。

筆者試這個中秋節日下午茶的鹹甜點，蘑菇泡芙就像喝著蘑菇湯般，有趣；如果喜歡橄欖，就一定愛這青橄欖蛋糕；檸檬羅勒士多啤梨撻清新醒神，滿有Basil的芳香；加了豆奶及軟雪糕的藍莓特飲，介乎飲品與甜品之間，幾特別。

最後不能不吃的，是配以果醬及忌廉的半島招牌英式鬆餅和北海道軟雪糕，為中秋節日下午茶畫上圓滿的句號。

半島精品店與咖啡廳

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場地庫

電話：2696 6969

營業時間：10am-7pm

記者：何小雲