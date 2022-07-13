【門票騙案】代友購50張迪士尼金卡損失逾5萬元　苦主：得知佢失蹤後就瞓唔到覺

▲ 騙徒自稱為迪士尼員工，以低價售賣迪士尼年票及酒店套票。（資料圖片）

暑假來臨，不沙港人喜愛Staycation度假。有騙徒自稱為迪士尼員工，以低價售賣迪士尼年票及酒店套票。近日涉及自稱迪士尼員工「Carmen Chan」（陳小姐）騙案共計已有至少180名受害者，騙徒以低價售賣迪士尼年票及酒店套票後失聯，涉案總金額約93萬元。本報在本周二（12日）率先報道事件（詳情即看：【下一頁】），而今日（13日）《東張西望》亦作跟進報道，再有多名苦主現身說法，損失由3,000至50,000元不等。

受害人林小姐接受電視台訪問時表示，她在6月份經媽媽群認識「陳小姐」，以1,500元購入3張門票並成功入住酒店。她表示，「陳小姐」全程為他們辦理入住手續，林小姐一行人毋須出示任何身份證明文件。而到餐廳用餐時，只需向職員表示「陳小姐俾錢」即可離開，不必另行付費。而套餐亦包括一份下午茶，這亦是由「陳小姐」親手送上房。林小姐質疑：

好明確，職員係知道陳小姐嘅存在。

直至7月10日，「陳小姐」突然人間蒸發，其WhatsApp頭像消失，發送信息亦只能看到「單剔」，眾人才意識到受騙。損失約3萬元的張小姐指，當初亦有懷疑為何價格會如此優惠，但因朋友成功入園，故自己亦不虞有詐。黃小姐表示，她為朋友代購20張小童、30張成人金卡，共損失約5萬元：

好大壓力，由得知佢失蹤之後就開始瞓唔到覺。

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記者：黃穎津