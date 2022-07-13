【不良營商】訛稱消費滿8萬可免費升級服務　44歲租車男銷售涉違商品說明被捕

▲ 訛稱消費滿8萬可免費升級服務，44歲租車男銷售涉違商品說明被捕。（黃傑偉攝）

香港海關版權及商標調查科早前接到市民舉報，有租車公司違反商標說明條例，今日採取行動拘捕一名44歲租車公司男銷售人員。

海關不良營商手法調查第一組調查主任李宗霖稱，海關早前接獲市民舉報，指一名網上租車男銷售人員於銷售汽車服務期間，涉嫌使用虛假商品說明，即未有履行服務承諾，於指定期間未有將按金或未使用款項退還於顧客，調查亦發現銷售員再三遊說顧客，只要消費指定金額可獲免費升級服務。為求顧客升級，銷售員更訛稱升級後款項可獲即時全數發還。

事件中，2女1男共3名受害人合共損失11萬元，其中一名事主以5萬元月租車輛，被遊說只要消費滿8萬元即可獲免費升級，顧客付款後不但未有升級，亦未得到3萬元款項退還。海關經過深入調查，今日（13日）採取行動，拘捕一名44歲男銷售員，調查仍然進行中。

海關呼籲，市民選購該類服務時要審慎不要為免費優惠作招來吸引，應該選擇信譽良好商戶，服務紀錄亦應儲存以防日後追討。海關亦提醒商戶要謹守商品說明條例。根據《商品說明條例》，任何人以虛假說明用於銷售即屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁5年。市民如發現有不良營商，可致電海關2545 6182舉報。

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記者：黃傑偉