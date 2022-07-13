超級月亮再臨香港　「天文迷」李家超不忘「打卡」分享天文知識？

▲ 李家超中學就讀九龍華仁書院時，是該校天文學會的創會副會長。（經濟日報資料圖片）

「超級月亮」（Supermoon）今晚深夜再臨香港，中學做過天文學會創會副會長的特首李家超，當然不會錯過「打卡」的黃金機會。他今晚就在社交網站上載「超級滿月」相片，而相中更「暗藏訊息」？

李家超競選期間首度披露，原來他中學就讀九龍華仁書院時，是該校天文學會的創會副會長。

本身就讀理科、相信亦是「天文迷」的李家超，今晚遇上今年最大最亮的滿月，當然不忘「打卡」與一眾網友分享。

▲ 李家超今晚在社交網站上載「超級滿月」相片，而相中更「暗藏訊息」？（李家超Facebook）

他今晚8時46分在Facebook表示：「下班回家途上，見到全年最大的『超級滿月』。」同時加入多個標籤（Hashtag），包括「#太陽地球月亮」、「#連成一線」等。

原來，每當出現滿月的時候，正正是太陽、地球和月亮依次序排列。今次出現的「超級月亮」，更是今年月亮最近地球的日子。之不過，三者並非完全連成一線，事關只會出現在月全食的一刻。

另外，李家超在帖文中亦上載了賞月相片，作為主角的「超級月亮」，當然在相片的正中央；而寫有「同心慶回歸」等字句的大廈頂層廣告燈牌，亦成功「攝鏡」，出現在相片的底部。

貼文成功引來大批網民留言，部分人更主動分享「超級月亮」的相片，亦有不少人則藉機關注通關問題，希望可以「人月兩團圓」。

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