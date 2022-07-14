  • 29°C
香港時間 : 2022714日 (週四) 08:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【我要通關】港商遊走歐美逾10城見客　感慨外地「疫情已過」、籲撤返港檢疫

社會 08:00 2022/07/14

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

香港金邊實業有限公司董事長、香港中小企企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦便在上月赴英美，走訪10數個城市，與新舊客戶會面。（馮漢柱攝）

海外返港檢疫期縮短至7日後，不少港人重啟外遊，包括出外尋求商機的商界人士。香港金邊實業有限公司董事長、香港中小企企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦便在上月赴英美，走訪10數個城市，與新舊客戶會面。

他感慨歐美當地的生活已經復常，疫情似已過去，不少熱門城市街頭早已人山人海，惟返港時見到香港這個昔日的國際航空樞紐僅有疏落的航班起落，不禁倍感唏噓，他呼籲港府盡早取消返港檢疫，恢復香港經濟生機，「歐美證明復常之路可行，香港應該跟隨。」

劉達邦與海外的客戶見面。（受訪者提供）

港府在4月時將原本14日的檢疫縮短至7日，收到消息時，已4年未有外遊的劉達邦隨即與同事商議親赴海外見客計劃。6月中起行，3個星期的時間，他與同事行遍倫敦、曼城、紐約、西雅圖等十多個城市。除了終於與客戶見面之外，他最大的感觸是，「原來疫情在歐美國家已經過去。」

劉達邦睹機場蕭條　痛心港「好傷」

他指，從倫敦的機場出來時，愈向外走便愈發現已經無人佩戴口罩。無論酒吧、餐廳、娛樂設施都和疫情之前沒有分別，無營業限制。見客時，他總會戴口罩前去，指擔心有客戶會介意交叉傳染，惟去到現場，卻發現客戶自己亦無佩戴口罩，反而回答，「如果你介意，可以自己戴住口罩。」

在紐約期間，他住在鬧市區，每日從酒店的窗戶看下去，都見到街道川流不息的景象，他形容就彷彿疫情前的尖沙咀一般人頭湧湧。而返回香港那日，劉達邦的航班撞正八號風球，抵港及離港航班都相對疏落，他站在航班顯示板前感到十分唏噓，「好傷好傷，以前香港機場每幾分鐘便有一班航班起飛，那日我記得好清楚，全日塊板上只有19班航班！」

從機場入境，遞交材料，再到做核酸測試，等待巴士前往檢疫酒店，大約花費了逾句鐘。坐在檢疫酒店房間內，他更感到了海外與香港的落差——海外疫後復常已經一派自由與熱鬧，但過往的國際城市香港卻滿是蕭條與受限。他說，7日的檢疫讓他覺得鬱鬱不得志，不僅失去了金錢，更失去了自由與寶貴的時間，「香港是我的家，點解返來要被困？」

劉達邦說紐約的街頭已經人潮湧湧。（受訪者提供）

指實證復常可行　冀勿自困失機遇

劉達邦說，歐美也曾經歷過疫情的大爆發，現時已慢慢走上復常之路，事實也證明這條路行得通。而現實有聲音指可以將7天酒店檢疫變成「5+2」模式，即5日酒店檢疫、2日居家檢疫，他認為是「有好過無」，他仍然認為若可以保持低死亡率、低重症率，便可以直接取消檢疫，因為現時開放都已經算晚，鄰近的國家如新加坡一早已經開放，不少生意的機會都白白流失給他人。他歎息，「其實外國已經過咗條橋，香港仲觀望緊條橋係咪會冧，係自己玩死自己。」

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

相關文章

【創新科研】中大研發小型「摺紙」軟體機械人　料可用作電路修復及手術治療
19:59 2022/07/13
【創新科研】中大研發小型「摺紙」軟體機械人　料可用作電路修復及手術治療
【強烈讉責】美國報告點名港檢控人員　港府斥行為卑劣
20:10 2022/07/13
【強烈讉責】美國報告點名港檢控人員　港府斥行為卑劣
【門票騙案】代友購50張迪士尼金卡損失逾5萬元　苦主：得知佢失蹤後就瞓唔到覺
20:55 2022/07/13
【門票騙案】代友購50張迪士尼金卡損失逾5萬元　苦主：得知佢失蹤後就瞓唔到覺
【不良營商】訛稱消費滿8萬可免費升級服務　44歲租車男銷售涉違商品說明被捕
21:12 2022/07/13
【不良營商】訛稱消費滿8萬可免費升級服務　44歲租車男銷售涉違商品說明被捕
超級月亮再臨香港　「天文迷」李家超不忘「打卡」分享天文知識？
21:56 2022/07/13
超級月亮再臨香港　「天文迷」李家超不忘「打卡」分享天文知識？

你可能感興趣

【創新科研】中大研發小型「摺紙」軟體機械人　料可用作電路修復及手術治療
19:59 2022/07/13
【創新科研】中大研發小型「摺紙」軟體機械人　料可用作電路修復及手術治療
【強烈讉責】美國報告點名港檢控人員　港府斥行為卑劣
20:10 2022/07/13
【強烈讉責】美國報告點名港檢控人員　港府斥行為卑劣
【門票騙案】代友購50張迪士尼金卡損失逾5萬元　苦主：得知佢失蹤後就瞓唔到覺
20:55 2022/07/13
【門票騙案】代友購50張迪士尼金卡損失逾5萬元　苦主：得知佢失蹤後就瞓唔到覺
疫情 航空 新加坡 酒吧 香港 倫敦 美國 紐約 尖沙咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵
13:32 2022/03/22
【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補
12:30 2022/07/13
【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補