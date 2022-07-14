【港要通關】港商遊走歐美逾10城見客　感慨外地「疫情已過」、籲撤返港檢疫

▲ 香港金邊實業有限公司董事長、香港中小企企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦便在上月赴英美，走訪10數個城市，與新舊客戶會面。（馮漢柱攝）

海外返港檢疫期縮短至7日後，不少港人重啟外遊，包括出外尋求商機的商界人士。香港金邊實業有限公司董事長、香港中小企企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦便在上月赴英美，走訪10數個城市，與新舊客戶會面。

他感慨歐美當地的生活已經復常，疫情似已過去，不少熱門城市街頭早已人山人海，惟返港時見到香港這個昔日的國際航空樞紐僅有疏落的航班起落，不禁倍感唏噓，他呼籲港府盡早取消返港檢疫，恢復香港經濟生機，「歐美證明復常之路可行，香港應該跟隨。」

▲ 劉達邦與海外的客戶見面。（受訪者提供）

港府在4月時將原本14日的檢疫縮短至7日，收到消息時，已4年未有外遊的劉達邦隨即與同事商議親赴海外見客計劃。6月中起行，3個星期的時間，他與同事行遍倫敦、曼城、紐約、西雅圖等十多個城市。除了終於與客戶見面之外，他最大的感觸是，「原來疫情在歐美國家已經過去。」

劉達邦睹機場蕭條 痛心港「好傷」

他指，從倫敦的機場出來時，愈向外走便愈發現已經無人佩戴口罩。無論酒吧、餐廳、娛樂設施都和疫情之前沒有分別，無營業限制。見客時，他總會戴口罩前去，指擔心有客戶會介意交叉傳染，惟去到現場，卻發現客戶自己亦無佩戴口罩，反而回答，「如果你介意，可以自己戴住口罩。」

在紐約期間，他住在鬧市區，每日從酒店的窗戶看下去，都見到街道川流不息的景象，他形容就彷彿疫情前的尖沙咀一般人頭湧湧。而返回香港那日，劉達邦的航班撞正八號風球，抵港及離港航班都相對疏落，他站在航班顯示板前感到十分唏噓，「好傷好傷，以前香港機場每幾分鐘便有一班航班起飛，那日我記得好清楚，全日塊板上只有19班航班！」

從機場入境，遞交材料，再到做核酸測試，等待巴士前往檢疫酒店，大約花費了逾句鐘。坐在檢疫酒店房間內，他更感到了海外與香港的落差——海外疫後復常已經一派自由與熱鬧，但過往的國際城市香港卻滿是蕭條與受限。他說，7日的檢疫讓他覺得鬱鬱不得志，不僅失去了金錢，更失去了自由與寶貴的時間，「香港是我的家，點解返來要被困？」

▲ 劉達邦說紐約的街頭已經人潮湧湧。（受訪者提供）

指實證復常可行 冀勿自困失機遇

劉達邦說，歐美也曾經歷過疫情的大爆發，現時已慢慢走上復常之路，事實也證明這條路行得通。而現實有聲音指可以將7天酒店檢疫變成「5+2」模式，即5日酒店檢疫、2日居家檢疫，他認為是「有好過無」，他仍然認為若可以保持低死亡率、低重症率，便可以直接取消檢疫，因為現時開放都已經算晚，鄰近的國家如新加坡一早已經開放，不少生意的機會都白白流失給他人。他歎息，「其實外國已經過咗條橋，香港仲觀望緊條橋係咪會冧，係自己玩死自己。」

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記者：袁澍