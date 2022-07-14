【港要通關】30萬赴歐美見20客戶　港商呼值得籲港府通關：要開拓新客源

▲ 劉達邦指，網上見客戶無法取代親身見面。材料的質感很難透過視像傳遞。（馮漢柱攝）

香港金邊實業有限公司董事長、香港中小企企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦與同事兩個人，3星期的歐美見客之旅，加上1星期的酒店檢疫費用，一共花費約30萬港元。使費不菲，但劉達邦卻覺得值得，行程中有20多個見客安排，當中三分之一是新客源，有望達成長期合作。

他指商場如戰場，見面才能更好觀察到客戶的反應，做出即時的應對，「Zoom會議取代不了。」

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▲ 劉達邦是次外遊帶了46公斤的樣板，方便讓客戶親眼看。（受訪者提供）

利拓新客源 3周花30萬值得

劉達邦的公司生產幕牆鋁板、天花屏風等，噴塗、質感、工藝多樣，而為了這次3周的外遊，劉達邦與同事一共帶了46公斤的樣辦，方便隨時展示給客戶。他指，親身見客對於促成生意非常重要，不僅僅不用透過有色差的屏幕就可以將產品直接展示，更重要的是可以即時掌握到客戶的反應與要求，「20多個會面，無甩過底，見面就好暢順。」

商場如戰場，談生意時，客戶的眉頭眼額都是有用的信息，即時掌握也可立刻解惑。劉達邦指出自己的產品尚算簡單，勉強可以透過郵寄樣辦方式，讓客戶見到，但若是有科技元素的產品，往往需要數個工程師演示使用講解，透過網絡視像的話，效果會大打折扣。

劉舉例，有相熟港商是智能燈生產商，早前研發了新產品，本以為可以大賣，惟因為疫情無法外出推銷，雖有客戶有興趣，但苦於無法親眼見到實際功效，最終接單困難。他說香港不少商品售向歐美，客戶以前訪港至多停留3日，現時「淨係檢疫都要7日，外國客根本不會來，啲客好容易流失。」

▲ 樣本除了顏色，更有造型、重量、質感的分別。（馮漢柱攝）

內地年初閃電封城 生產綫受影響

疫下踏入第3年，在東莞設廠的劉達邦指，早兩年內地疫情較受控時，生產並不太受影響，惟今年初起內地多地亦爆發疫情，閃電戰一般的封城政策，影響了原料供應及員工生產，令生產綫亦受影響。

他指，內地仍然奉行「動態清零」的防疫政策，年初時東莞出現確診個案，當地政府即刻進行圍封，外地的原材料無人運送進廣東，而居住不同地方的員工部分無法到工廠工作，最終令生產效率降低。

全球經濟轉差 外商紛撤訂單

另一方面，劉達邦說全球經濟環境變差，也令港商舉步維艱。他舉例指，有生產汽車零部件的港商，原本2022年已經收夠海外訂單，惟美聯儲局加息後，不少客戶不再出手闊綽，紛紛取消訂單。本是應外出尋求新客源，尋找更多訂單，但本港檢疫的要求還是令人望而生怯。

除了訂單外，商人無法參加海外的大型展覽會，亦令情況變得嚴峻。他指皮鞋、鐘錶、首飾等產品均依賴參展尋求客源，而往往準備參展更加是數以半年計的前期準備時間，他認為港府應當給業界一個明確的豁免檢疫時間表，讓業界早做準備。

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