【強制檢測】81場所納強檢包括21食肆　迪士尼明日世界彗星餐廳上榜

▲ 香港迪士樂園明日世界彗星餐廳納強制檢測。 (大街小報fb圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處81個指明地方的人士，在今日(14日)或明日(15日)兩天內，接受新冠病毒病核酸檢測。



政府指因應多宗陽性檢測個案及因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有60個住宅大廈處所被納入強制檢測公告，另有21間食肆亦被納入強制檢測公告，包括香港迪士尼樂園明日世界內的彗星餐廳，指定時段曾身處人士需於7月14日 或 7月15日內接受核酸檢測。詳細名單如下:

住宅--多宗陽性檢測個案 (2022-07-07 ~ 2022-07-13曾身處超過兩小時)

半山區干德道36 號慧明苑1 座

石塘咀卑路乍街 1 號三匯大廈

灣仔堅彌地街 8 號慧賢軒

北角英皇道 294 號五洲大廈

鰂魚涌逸樺園 1 座

鰂魚涌太古城華山閣

鰂魚涌康怡花園 F2 座

筲箕灣興東邨興豐樓

柴灣小西灣邨瑞益樓

薄扶林寶翠園 6 座

薄扶林華富(一)邨華康樓

香港仔石排灣邨碧月樓

鴨脷洲海怡半島御盈居

鴨脷洲利東邨東昇樓

茶果嶺麗港城 12 座

秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

觀塘安泰邨居泰樓

觀塘翠屏(北)邨翠柏樓

觀塘翠屏南邨翠杏樓

觀塘雲漢邨漢松樓

鑽石山龍蟠苑龍璋閣

黃大仙黃大仙上邨詠善樓

何文田何文田邨綺文樓

土瓜灣傲雲峰 1 座

紅磡紅磡灣中心鴻景閣

油麻地窩打老道45號賀賢居

尖沙咀 The Austin 1 座 T1

長沙灣麗翠苑麗榕閣

荔枝角美孚新邨 6 期恒柏道 9-11 號

將軍澳都會駅城中駅10 座

將軍澳寶明苑寶柏閣

將軍澳茵怡花園 4 座

將軍澳寶盈花園 7 座

將軍澳新寶城 2 座

將軍澳寶林邨寶仁樓

馬鞍山迎海 1 期 1 座

馬鞍山聽濤雅苑 5 座

馬鞍山雅景臺 3 座

沙田銀禧花園銀禧閣

沙田駿洋邨駿山樓

大埔大埔廣場宜德閣

大埔新峰花園 21 座

大埔怡雅苑怡達閣

上水清河邨清頌樓

上水天平路 50 號安盛苑

葵涌石蔭東邨蔭恆樓

荃灣灣景花園 4 座

荃灣翠濤閣 3 座

荃灣梨木樹邨松樹樓

青衣宏福花園 1 座

屯門置樂花園樂麗苑

屯門富健花園 5 座

屯門良景邨良賢樓

天水圍嘉湖山莊景湖居 8座

天水圍天華邨華逸樓

天水圍天晴邨晴悅樓

天水圍天逸邨逸洋樓

東涌富東邨東馬樓

污水樣本檢測呈陽性的地點(2022-07-07 ~ 2022-07-13曾身處超過兩小時) ：

馬鞍山錦英苑錦達閣

馬鞍山恆安邨恆江樓

食肆 -- 多宗陽性檢測個案 (指定時段)

小雨天 -- 中環士丹利街 74-78 號旺興大廈地下(2022-07-10 11:45 ~ 12:30)

-- 中環士丹利街 74-78 號旺興大廈地下(2022-07-10 11:45 ~ 12:30) 滿滿食堂 -- 中環皇后大道中 58-62 號振邦大廈地庫 (2022-07-08 12:00 ~ 12:45)

-- 中環皇后大道中 58-62 號振邦大廈地庫 (2022-07-08 12:00 ~ 12:45) 四季‧悅 -- 金鐘遠東金融中心閣樓 (2022-07-08 09:30 ~ 10:30)

-- 金鐘遠東金融中心閣樓 (2022-07-08 09:30 ~ 10:30) 竺扶大班燒味 -- 灣仔三角街 2-3 號華欣閣地下 3 號鋪 (2022-07-08 14:30 ~ 16:00)

-- 灣仔三角街 2-3 號華欣閣地下 3 號鋪 (2022-07-08 14:30 ~ 16:00) 東海酒家 -- 鰂魚涌太古坊栢克大廈 2樓 (2022-07-08 11:45 ~ 13:00)

-- 鰂魚涌太古坊栢克大廈 2樓 (2022-07-08 11:45 ~ 13:00) 上海姥姥 -- 鰂魚涌康怡廣場北座閣樓M3 號鋪 (2022-07-08 18:00 ~ 19:30)

-- 鰂魚涌康怡廣場北座閣樓M3 號鋪 (2022-07-08 18:00 ~ 19:30) 黃金冰室 -- 觀塘成業街 11 號華成工商中心地下 2 號鋪 (2022-07-08 14:00 ~ 15:00)

-- 觀塘成業街 11 號華成工商中心地下 2 號鋪 (2022-07-08 14:00 ~ 15:00) 鳳園冰室 -- 黃大仙環鳳街 54-66 號寶發大廈地下 B 鋪 (2022-07-08 12:30 ~ 13:45)

-- 黃大仙環鳳街 54-66 號寶發大廈地下 B 鋪 (2022-07-08 12:30 ~ 13:45) 元朗冰室 -- 土瓜灣翔龍灣廣場地下G08 & G10 號鋪 (2022-07-09 10:00 ~ 11:15)

-- 土瓜灣翔龍灣廣場地下G08 & G10 號鋪 (2022-07-09 10:00 ~ 11:15) 德馨苑 -- 土瓜灣翔龍灣廣場 1 樓130A 號鋪 (2022-07-08 14:00 ~ 16:15)

-- 土瓜灣翔龍灣廣場 1 樓130A 號鋪 (2022-07-08 14:00 ~ 16:15) 中華小厨 -- 紅磡黃埔天地百合苑商場地下 G12 號鋪 (2022-07-09 11:30 ~ 12:00；2022-07-10 13:00 ~ 13:30)

-- 紅磡黃埔天地百合苑商場地下 G12 號鋪 (2022-07-09 11:30 ~ 12:00；2022-07-10 13:00 ~ 13:30) 大家樂 -- 紅磡黃埔天地百合苑商場地下 G11 號鋪 (2022-07-09 18:30 ~ 19:00)

-- 紅磡黃埔天地百合苑商場地下 G11 號鋪 (2022-07-09 18:30 ~ 19:00) 逸逸居 -- 紅磡黃埔天地美食坊 2 樓 (2022-07-08 11:45 ~ 13:00；2022-07-09 11:45 ~ 13:00)

-- 紅磡黃埔天地美食坊 2 樓 (2022-07-08 11:45 ~ 13:00；2022-07-09 11:45 ~ 13:00) 紅人派對 -- 旺角 MPM 商場 3-4 樓 (2022-07-08 18:30 ~ 20:45)

-- 旺角 MPM 商場 3-4 樓 (2022-07-08 18:30 ~ 20:45) 青葉海鮮酒家 -- 油麻地佐敦道41 號瑞香園大廈 1-3 樓及地下 B 鋪 (2022-07-08 12:30 ~ 13:30)

-- 油麻地佐敦道41 號瑞香園大廈 1-3 樓及地下 B 鋪 (2022-07-08 12:30 ~ 13:30) 阿夫利拉麵 -- 尖沙咀 The ONE 2 樓 (2022-07-09 20:15 ~ 22:15)

-- 尖沙咀 The ONE 2 樓 (2022-07-09 20:15 ~ 22:15) 南記粉麵 -- 尖沙咀漆咸道南 57-59 號金馬倫中心 1 樓 (2022-07-09 11:00 ~ 12:15)

-- 尖沙咀漆咸道南 57-59 號金馬倫中心 1 樓 (2022-07-09 11:00 ~ 12:15) 旺記冰室 -- 尖沙咀亞士厘道 29-39 號九龍中心地下 (2022-07-10 12:30 ~ 13:30)

-- 尖沙咀亞士厘道 29-39 號九龍中心地下 (2022-07-10 12:30 ~ 13:30) 正斗粥麵專家 -- 尖沙咀圓方木區1樓1080-82 號鋪 (2022-07-08 18:15 ~ 19:00)

-- 尖沙咀圓方木區1樓1080-82 號鋪 (2022-07-08 18:15 ~ 19:00) 永誠冰室 -- 深水埗荔枝角道 320 號 (2022-07-08 09:45 ~ 14:00)

-- 深水埗荔枝角道 320 號 (2022-07-08 09:45 ~ 14:00) 彗星餐廳 -- 香港迪士尼樂園明日世界 (2022-07-11 17:15 ~ 18:30)

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記者：TOPick 港聞組