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【強制檢測】81場所納強檢包括21食肆　迪士尼明日世界彗星餐廳上榜

社會 00:15 2022/07/14

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香港迪士樂園明日世界彗星餐廳納強制檢測。 (大街小報fb圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處81個指明地方的人士，在今日(14日)或明日(15日)兩天內，接受新冠病毒病核酸檢測。
　　
政府指因應多宗陽性檢測個案及因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有60個住宅大廈處所被納入強制檢測公告，另有21間食肆亦被納入強制檢測公告，包括香港迪士尼樂園明日世界內的彗星餐廳，指定時段曾身處人士需於7月14日 或 7月15日內接受核酸檢測。詳細名單如下:

住宅--多宗陽性檢測個案 (2022-07-07 ~ 2022-07-13曾身處超過兩小時) 

  • 半山區干德道36 號慧明苑1 座
  • 石塘咀卑路乍街 1 號三匯大廈
  • 灣仔堅彌地街 8 號慧賢軒
  • 北角英皇道 294 號五洲大廈
  • 鰂魚涌逸樺園 1 座
  • 鰂魚涌太古城華山閣
  • 鰂魚涌康怡花園 F2 座
  • 筲箕灣興東邨興豐樓
  • 柴灣小西灣邨瑞益樓
  • 薄扶林寶翠園 6 座
  • 薄扶林華富(一)邨華康樓
  • 香港仔石排灣邨碧月樓
  • 鴨脷洲海怡半島御盈居
  • 鴨脷洲利東邨東昇樓
  • 茶果嶺麗港城 12 座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓
  • 觀塘安泰邨居泰樓
  • 觀塘翠屏(北)邨翠柏樓
  • 觀塘翠屏南邨翠杏樓
  • 觀塘雲漢邨漢松樓
  • 鑽石山龍蟠苑龍璋閣
  • 黃大仙黃大仙上邨詠善樓
  • 何文田何文田邨綺文樓
  • 土瓜灣傲雲峰 1 座
  • 紅磡紅磡灣中心鴻景閣
  • 油麻地窩打老道45號賀賢居
  • 尖沙咀 The Austin 1 座 T1
  • 長沙灣麗翠苑麗榕閣
  • 荔枝角美孚新邨 6 期恒柏道 9-11 號
  • 將軍澳都會駅城中駅10 座
  • 將軍澳寶明苑寶柏閣
  • 將軍澳茵怡花園 4 座
  • 將軍澳寶盈花園 7 座
  • 將軍澳新寶城 2 座
  • 將軍澳寶林邨寶仁樓
  • 馬鞍山迎海 1 期 1 座
  • 馬鞍山聽濤雅苑 5 座
  • 馬鞍山雅景臺 3 座
  • 沙田銀禧花園銀禧閣
  • 沙田駿洋邨駿山樓
  • 大埔大埔廣場宜德閣
  • 大埔新峰花園 21 座
  • 大埔怡雅苑怡達閣
  • 上水清河邨清頌樓
  • 上水天平路 50 號安盛苑
  • 葵涌石蔭東邨蔭恆樓
  • 荃灣灣景花園 4 座
  • 荃灣翠濤閣 3 座
  • 荃灣梨木樹邨松樹樓
  • 青衣宏福花園 1 座
  • 屯門置樂花園樂麗苑
  • 屯門富健花園 5 座
  • 屯門良景邨良賢樓
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居 8座
  • 天水圍天華邨華逸樓
  • 天水圍天晴邨晴悅樓
  • 天水圍天逸邨逸洋樓
  • 東涌富東邨東馬樓

污水樣本檢測呈陽性的地點(2022-07-07 ~ 2022-07-13曾身處超過兩小時) ：

  • 馬鞍山錦英苑錦達閣
  • 馬鞍山恆安邨恆江樓

食肆 -- 多宗陽性檢測個案 (指定時段)

  • 小雨天 -- 中環士丹利街 74-78 號旺興大廈地下(2022-07-10 11:45 ~ 12:30)
  • 滿滿食堂 -- 中環皇后大道中 58-62 號振邦大廈地庫 (2022-07-08 12:00 ~ 12:45)
  • 四季‧悅 -- 金鐘遠東金融中心閣樓 (2022-07-08 09:30 ~ 10:30)
  • 竺扶大班燒味 -- 灣仔三角街 2-3 號華欣閣地下 3 號鋪 (2022-07-08 14:30 ~ 16:00)
  • 東海酒家 -- 鰂魚涌太古坊栢克大廈 2樓 (2022-07-08 11:45 ~ 13:00)
  • 上海姥姥 -- 鰂魚涌康怡廣場北座閣樓M3 號鋪 (2022-07-08 18:00 ~ 19:30)
  • 黃金冰室 -- 觀塘成業街 11 號華成工商中心地下 2 號鋪 (2022-07-08 14:00 ~ 15:00)
  • 鳳園冰室 -- 黃大仙環鳳街 54-66 號寶發大廈地下 B 鋪 (2022-07-08 12:30 ~ 13:45)
  • 元朗冰室 -- 土瓜灣翔龍灣廣場地下G08 & G10 號鋪 (2022-07-09 10:00 ~ 11:15)
  • 德馨苑 -- 土瓜灣翔龍灣廣場 1 樓130A 號鋪 (2022-07-08 14:00 ~ 16:15)
  • 中華小厨 -- 紅磡黃埔天地百合苑商場地下 G12 號鋪 (2022-07-09 11:30 ~ 12:00；2022-07-10 13:00 ~ 13:30)
  • 大家樂 -- 紅磡黃埔天地百合苑商場地下 G11 號鋪 (2022-07-09 18:30 ~ 19:00)
  • 逸逸居 -- 紅磡黃埔天地美食坊 2 樓 (2022-07-08 11:45 ~ 13:00；2022-07-09 11:45 ~ 13:00)
  • 紅人派對 -- 旺角 MPM 商場 3-4 樓 (2022-07-08 18:30 ~ 20:45)
  • 青葉海鮮酒家 -- 油麻地佐敦道41 號瑞香園大廈 1-3 樓及地下 B 鋪 (2022-07-08 12:30 ~ 13:30)
  • 阿夫利拉麵 -- 尖沙咀 The ONE 2 樓 (2022-07-09 20:15 ~ 22:15)
  • 南記粉麵 -- 尖沙咀漆咸道南 57-59 號金馬倫中心 1 樓 (2022-07-09 11:00 ~ 12:15)
  • 旺記冰室 -- 尖沙咀亞士厘道 29-39 號九龍中心地下 (2022-07-10 12:30 ~ 13:30)
  • 正斗粥麵專家 -- 尖沙咀圓方木區1樓1080-82 號鋪 (2022-07-08 18:15 ~ 19:00)
  • 永誠冰室 -- 深水埗荔枝角道 320 號 (2022-07-08 09:45 ~ 14:00)
  • 彗星餐廳 -- 香港迪士尼樂園明日世界 (2022-07-11 17:15 ~ 18:30)

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記者：TOPick 港聞組

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