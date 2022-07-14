【局長專訪】林世雄掌運輸物流盼「讓香港流動」　激活一橋一鐵發展跨境交通網絡

▲ 運輸及物流局局長林世雄盼透過改善交通網絡，讓香港流動。（馮漢柱攝）（

港府新班子7月登場，新成立的運輸及物流局由林世雄出任局長掌舵。他接受本報專訪時表示，上任目標之一要做到「讓香港流動」，加大發展「一橋一鐵」跨境交通網絡，連通大灣區。

為達成目標，他將力爭疫情之後，高鐵香港段實施「地鐵化」，乘客隨時可在車站買票，拍卡入閘後隨即出發，並爭取港珠澳大橋三地車流互通，強調任內會秉持「務實有為」的態度服務社會。

林世雄於政府任職近40載，曾任職土拓署署長，再升任發展局常任秘書長，去年離任。

不少港府高層離任後或轉戰商界，但林世雄選擇接受特首李家超邀請，月初獲中央人民政府任命，出任新設的運輸及物流局局長，統領海陸空交通政策，還有物流業發展。「這是中央任命，等同報效國家，我覺得可以一試。」

他接受本報專訪時稱，以前任職土拓署首長，只負責規劃和推展新區和大型基建，升任常秘就負責督導工務政策。今天再升一級出任局長後，就成為運輸及物流政策的最高決策者，「敲定政策yes抑或no，從這方面看，很明顯對於做開工務的公僕來說，真的很有吸引力。」

他為新崗位訂立的目標之一，是期望做到Keep Hong Kong Mobile（讓香港流動），令每日數以千萬計的人流通勤暢順，尤其疫情後要推動交通網絡發展。

他提到港珠澳大橋，舉例說現在本地車若無內地車牌，不能前往內地；但疫情過後就要爭取推出「港車北上」，不設配額，讓香港司機未持有兩地車牌下，也可駕私家車往廣東省。可是澳門市區交通擠塞嚴重，未必能負荷到訪的香港車流。

他相信疫情始終會過去，港府要做好準備，讓珠海或澳門來港的車流，也要運作得更暢順。他指大橋人工島正在興建大型停車場，泊位6,000多個，足以讓大灣區訪客經大橋來港泊車後，便可經封閉式行車橋直接前往機場禁區登機。他相信新基建可以增加大橋車流量，正積極構思細節。

至於廣深港高鐵，他稱疫情後要爭取「地鐵化」，乘客毋須按時間表出發，去到高鐵站可即場買車票，立即拍卡入閘，過關後隨即登車出發。首階段至少要做到西九龍來往福田、深圳北「地鐵化」，他相信有助發揮「一地兩檢」的最大優勢。

林世雄又稱，若要配合北部都會區發展，連接洪水橋與深圳前海的「港深西部鐵路」，將有助刺激都會區發展，項目有其必要性。他指港深政府已成立「專班」，料今年底完成首階段研究，確定項目的策略性意義；第二階段就要研究走綫、技術、甚至財務方案，希望盡快開展。

國家主席習近平寄語新一屆特區政府要務實有為、不負人民。林世雄稱這也是他出任局長的宗旨，「我不希望浮誇，要力求務實。可能這跟我工程師出身有關，一般也比較務實，希望能夠做到。」

最新熱門影片：【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰、陳梓蔚