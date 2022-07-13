經民聯議員相約餞別立法會餐廳　林健鋒大爆原來有「秘密餐單」？

▲ 立法會今日舉行「唞暑」前最後一次大會，經民聯多名議員相約到餐廳「歎下午茶」。（胡偉明攝）

立法會今日舉行「唞暑」前最後一次大會，經民聯多名議員下午卻相約「歎下午茶」？原來，經營立法會大樓餐廳逾10年的營運商將不再續約，因此要把握最後機會，細味品嘗各自最喜愛的食物。

經民聯商界（第一）議員林健鋒透露，以往每逢3時許的下午茶時間，其黨友、前議員張華峰便會擔任「召集人」，聯同一眾黨友一邊食下午茶，一邊「腦震盪」。

林健鋒還說，立法會大樓餐廳亦因為他們，增加了不少食物的選擇，包括逐步加入了魚蛋、燒賣和炸餃子等小食；而他們亦曾向餐廳「反映意見」，「成功爭取」將薄切豬扒變做厚切豬扒。

他又透露，立法會大樓餐廳亦有「秘密餐單」（secret menu），例如「林健鋒三文治」。原來，這是林健鋒最愛的「鮮牛蛋治烘底」。

經民聯主席、工程界議員盧偉國，則透露自己最愛「B餐」，即沙嗲牛肉麵配餐肉煎蛋，再配搭「占多」和「茶走少甜」。

至於紡織及製衣界議員陳祖恒，雖然只是加入議會約半年時間，但亦在立法會大樓餐廳覓得最愛，原來亦是沙嗲牛肉麵。

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