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【局長專訪】任內擬為12鐵路項目定時間表　精簡程序加快通車

社會 00:01 2022/07/14

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運輸及物流局局長林世雄表示，任內擬為12個鐵路項目定時間表。（馮漢柱攝）

鐵路項目由規劃到動工落成，動輒需花上十數年光景。運輸及物流局局長林世雄稱，本地還有至少12個鐵路項目，須分先後按次序推展，盼任內可逐一制定動工時間表，包括東九龍綫和北港島綫，讓市民親見項目動工。

不過他強調，鐵路發展不似起樓般快，須依賴極多專業人才，又有技術挑戰，會研究加快規劃審批程序，盼壓縮時間。

在《鐵路發展策略2014》和《北部都會區發展策略》中，有12個鐵路項目正在或有待推展。林世雄上任前曾接觸鐵路發展，他認為訂立時間表對於興建新鐵路很重要，「當項目真的進入建造期，市民才會開心啲。因為在前期設計規劃階段，市民會擔心你得把口講。」

他透露，運輸及物流局現時其中一項工作，就是為12個鐵路項目定下推展順序，「我希望任內能為12個項目定一個時間表，但都要視乎發展進度。」

他又提到港鐵正就「東九龍綫」和「北港島綫」進行研究，例如具體走綫能否再作調整。他認為兩個項目在技術上均有挑戰，但有信心可以克服，具體時間表則要在研究完成後才能提出。

即使有時間表，但鐵路項目牽涉甚廣，由討論到落成，往往需時數以十年時間。林世雄指局方的工作之一，就是透過精簡程序，縮短鐵路項目工期。「在我退休時，發展局已開始與相關部門在鐵路條例、道路條例上做功夫，希望透過精簡程序，加快項目推進。」

他解釋，進行鐵路項目要經過很多程序，局方現時正研究將重複的程序精簡，並讓不同程序同步進行。

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記者：吳卓峰、陳梓蔚

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