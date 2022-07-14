【局長專訪】香港物流競爭對手多　為航運業提供政策便利助發圍

▲ 林世雄認為，香港物流競爭對手眾多，未來會為航運業提供政策便利，希望幫助業界發圍。（馮漢柱攝）

沙頭角墟正逐步開放，運輸及物流局局長林世雄近期取得禁區紙前往旅遊，乘船到鴨洲遠望深圳鹽田港時有所感觸，眼見沙頭角車稀人疏，鹽田港則發展蓬勃，物流競爭一眼可見。為促進香港物流發展，他正研究如何與大灣區其他港口優勢互補。

「十四五」規劃提到支持香港提升航運和國際航空樞紐地位，如何加強本地物流發展，則成為林世雄的重要工作。他提到，近期申請到禁區紙到沙頭角旅遊，乘船在鴨洲遠眺鹽田港，看到的是高樓林立，發展蓬勃，物流上的競爭肉眼可見，「鹽田港在我們東面，西面還有蛇口港、大鏟灣等。」他認為香港與眾多港口雖有競爭，但仍能優勢互補，實際上如何實行，正是他作為局長的工作。

「當然我都正在摸索，物流對我來說是新的，我過去38年工職最主要是造工程，但我想應該不會差得太遠。」他計劃未來在政策上扶持本港航運業界，例如透過航運減稅措施，吸引更多公司駐紮香港，帶動周邊經濟活動，如航運中的船舶買賣、租賃、管理、保險等，令航運物流可做大個餅，未來亦會了解業界所需，盡量提供支援。

提到疫情下本港航運業發展減慢，他認為不能因個別行業發展減慢，便認為它失去發展潛力，「我哋希望為業界補底，讓他們在市道回復正常時，可以早點發到圍，這是我們願意做的。」

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記者：吳卓峰、陳梓蔚