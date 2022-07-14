港府消息︰紅黃碼最緊急 　「安心出行」實名制不急處理

▲ 消息指，政府不急於推行安心出行實名制。（資料圖片）

特首李家超昨日率領一眾司長，首次出席立法會前廳交流會，有與會者透露，政府認為，現時放在政府枱面的抗疫方案，最緊急的是紅黃碼機制，用以縮短抵港人士酒店檢疫期；至於安心出行實名制，現階段不急於處理。

據了解，港府內部對於實施安心出行實名制，有不同意見，起碼不傾向全民實施。

有議員表示，醫務衞生局局長盧寵茂並無表明入境隔離安排，11月將會放寬，一切要視乎實際情況，但港府是希望透過使用紅黃碼制度，令外地來港人士在酒店的隔離日子，可以縮短，也可避免高危人士流入社區，同時亦可加大內地對香港的信心。

紅黃碼安排。「紅碼」是針對確診人士，「黃碼」是針對外地經機場入境人士。黃碼的受限地區，暫定「特別高危」處所，包括醫院及除口罩的地方，即食肆。立法會議員陳凱欣認為，受限地區可隨疫情發展調控，疫情嚴峻再納入其他處所，例如商場等。

至於安心出行實名制，消息人士表示，港府認為，這並非現階段急於處理的；換言之，暫時不處理。

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