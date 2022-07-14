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【交通意外】沙田路巴士旅巴相撞至少9人傷　往九龍方向近博康邨慢線暫封閉

社會 08:56 2022/07/14

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(香港突發事故報料區fb)

沙田路發生交通意外，有巴士與旅遊巴懷疑相撞，至少造成9人受傷。

事發在往九龍方向近水泉澳邨對開，警方今日（14日）早上7時44分接報，指一輛巴士與一輛旅遊巴相撞，包括九巴上有7名乘客、旅遊巴1名男司機及1名女乘客，他們均受輕傷。警方正調查意外原因。

在香港突發事故報料區群組，有網民上載圖片，可見九巴車尾損毀。

運輸署今日稱，在上午8時41分，因交通意外，沙田路(往九龍方向)近博康邨的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用快線行車。現時在沙田路(往九龍方向)的車龍龍尾已到沙田路近第一城及沙瀝公路(往九龍方向)近愉翠苑。

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記者：余思嵐

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