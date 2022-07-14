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【封區檢測】屯門湖翠樓及大埔亨裕樓圍封強檢　觀塘天琴樓發現20宗陽性【不斷更新】

社會 17:08 2022/07/14

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圍封強檢。( 陳靜儀攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:05】屯門湖景邨湖翠樓圍封強檢

屯門湖景邨湖翠樓今午5時起限制在屯門指明「受限區域」，目標是在明日（15日）上午約11時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:00】大埔富亨邨亨裕樓圍封強檢

大埔富亨邨亨裕樓今午5時起限制在大埔指明「受限區域」，目標是在明日（15日）上午約9時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【09:20】上水祥龍圍邨呈祥樓

上水祥龍圍邨呈祥樓約1347名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府在「受限區域」內派員到訪639戶，當中105戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【08:40】觀塘順天邨天琴樓

觀塘順天邨天琴樓約1593名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現20宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府會向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品、快速抗原測試套裝和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪700戶，當中102戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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