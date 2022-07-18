曾退學工作歷盡辛酸　重返校園修讀資訊科技獲3間大學取錄

「我決定認真讀一次書！」兩年前Thomas Kong（江柏霖）選擇報讀香港大學附屬學院（HKU SPACE Community College，簡稱CC）的資訊科技高級文憑之前，對自己說的一番話。最終他達成目標，準備9月升讀科大計算機科學。他曾經無心向學，惟在任職冷氣技工期間，察覺知識的重要，決定將IT的興趣變成技能；加上受任教課程老師啟蒙，打開資訊保安領域的一扇窗，更助他跨進科大計算機科學系之門。

冷氣技工高薪亦高「辛」 找到目標重回校園認真讀書



跟時下不少年輕人一樣，Thomas也是個熱愛打機的男生。因為當時人生未有目標，於是打機便成為他解悶的方法。他在2018年的DSE只獲14分，自知與大學無緣，所以報讀了CC的理學副學士，但因為家庭經濟問題，他便毅然退學，繼而從事冷氣維修技工，他坦言因為工作高人工，可以幫補家計。高薪的代價也是高「辛」，「做冷氣維修最辛苦是，別人涼冷氣的時候，你沒法涼冷氣，只有做到身水身汗。」他問自己，「以我『弱質纖纖』的身體，如果成世人都裝冷氣，可以裝到6、70歲嗎？如果期間受了傷，就不能再繼續做，那怎麼辦」勞勞碌碌一年的工作，更令他反思到底人生目標是甚麼，啟發他尋覓方向。「無理由要辛苦成世，所以我決定認真讀一次書！」



如果人生是一場遊戲，Thomas可算闖過了一關。身邊朋友鼓勵他重返校園，於是他再次報讀CC；不過，他今次選擇的是熱門學科——資訊科技高級文憑。「雖然DSE曾經讀過ICT（資訊及通訊科技），但當時沒有認真讀過書，跟一張白紙無分別。」為了可以跟上課程進度，Thomas入讀後馬上開始預習，甚至周末也不打機。他深信，「當你認真做一件事、認真讀書的時候，就會不知不覺沉迷下去。」

▲ Thomas 覺得hacking行為可視作競技，也可看成是打仗，所以覺得好好玩，故此對網絡保安工作產生興趣。

得良師啟蒙 發掘個人興趣



由無心向學到犧牲娛樂時間，用心做好功課，空閒時亦上網瀏覽IT相關教學片。這種180度的轉變，既是Thomas定下了明確目標，亦是CC的資訊科技高級文憑課程讓他發掘到個人興趣。「最初打算畢業後在網絡工程方面發展，後來上了兩科有關資訊保安的科目，完全帶我進入了另一個領域，讓我認識到hacking（駭客）並非一件壞事，要學識攻擊才可以做防禦，既可視為競技，也可看成是打仗，令我對Cyber Security（網絡保安）的工作產生濃厚的興趣！」



兩年的讀書生涯，Thomas深受兩位老師的影響。他雀躍地說，「其中一位講師，是資訊保安公司行政總裁Ronald，他經常與我們分享很多生活中實際又有趣的網絡保安經驗，令我獲益良多；亦有為我們提供練習網絡防守及進攻的功課，鍛鍊不同攻守技術，更像是另類的打機體驗。」他也沒放棄原本喜歡的網絡工程，「另一位我非常尊敬、教networking的講師Johnny Lee，同樣是帶給我們豐富的知識，以及分享IT界的職場經驗。」



為期兩年的課程除了學習理論，Thomas亦有兼職Programmer（程式設計師）及網絡工程師實習生獲取經驗。「我能夠將課本上學到的基礎知識，運用在實習工作裏，再從中學到更進階的技能。」他深知網絡保安工作需要大量不同範疇的IT知識，現在累積不同的實戰經驗，兼收並蓄化為自身的優勢，以備日後投身社會之用，而他的目標是加入IT企業。「知道近期移民潮下，不少從事Cyber Security的人離開香港，但不論香港或外國，這個工種都是非常搶手。」

▲ 跟時下年輕人一樣，Thomas會去日本旅行，喜歡打機。但為了認真讀書，不惜犧牲娛樂時間。

決定入讀科大計算機科學 寄語應屆DSE考生思考人生方向



一關過完又一關，Thomas分別獲得3間大學的計算機科學系取錄，最終選擇入讀科大的計算機科學。「入讀大學對我來講是bonus，原本打算讀不好就放棄讀書回到職場。」比起同屆同學遲發力入讀大學，但他覺得，「當你寧死都不讀的話，你人生才是真的完結。」如果跟從前打機度日的自己說話，他會叮囑：「要認真思考希望自己的人生路想怎樣走，當時的我不明白知識有多重要，才盲目地玩樂，如果我不充實自己，往後的路就會崎嶇難行。」



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香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

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(特約)