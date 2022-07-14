【巴士專營權】屯門下周日起增6條新巴士線　城巴冀今年部分路線提升為全日服務

▲ （城巴提供）

行政會議批出三個新巴士專營權，合併城巴及新巴。城巴周三（13日）宣布，下周日起為屯門推出全新及全面的巴士網絡，包括開辦提供全日服務的50M循環路線，連接屯門北及屯門中；在下周一（18日）起開辦50、55及56號線，前往油尖旺、九龍東及北區的繁忙時間服務。城巴計劃年內因應顧客需求，將部分路線提升為全日服務。

提供全日服務的50M循環路線，將提供連接屯門第54區及屯門站的區內巴士服務，全程車費4.9元；至於50、55及56號線，則分別會提供直接往來屯門54區與尖沙咀、觀塘及上水的特快服務，收費介乎14.6至17.9元，並設有分段收費。另外，城巴2條往來屯門54區及港島的全新過海路線，將於今年內稍後時間開辦。

城巴營運總裁李卓豪表示，將推出6條新路線，為屯門的顧客提供直接及特快的巴士服務，隨着愈來愈多屋苑入伙，絕對有信心於年底前將部分路線提升為全日服務。

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責任編輯：余思嵐