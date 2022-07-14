浸大國際學院 「4年自資學位課程直通車入學計劃」 無縫升學銜接出路

經過DSE考驗後，各位同學又要為升學事宜作好準備。香港浸會大學國際學院（CIE）多年來一直為有志升學的學生提供更多升讀大學途徑，近年更推出「4年自資學位課程直通車入學計劃」，為入讀副學士的學生，提供無縫升學銜接安排，踏上事業康莊路。



CIE是本港首間開辦副學士課程的自資學院，現提供30項全日制副學士及11項銜接學士學位課程，同學畢業後可取得由香港浸會大學直接頒授的學歷。學院副總監（教育）林非恩博士說：「院方參考美國學制，於本港率先提供『2+2』升學模式，讓高中畢業生可先修讀兩年制副學士課程，再接駁兩年制銜接學士學位課程，以4年時間分別取得由浸大頒發的副學位和學士學位。多年來升學率一直在

八成或以上。」CIE不斷優化「2+2」升學模式，近年更發展「4年自資學位課程直通車入學計劃」，只要符合計劃要求，同學就可於申請副學士課程時，即會同時獲得浸大副學士及自資學士課程的錄取資格。同學透過此計劃，於完成兩年副學士課程後，便可直升浸大兩年制的自資學士課程，無需額外提交申請。

▲ 林非恩博士指出：：「計劃提供一個明確、簡單方便的直接升學機會，讓同學放心在浸大完成副學士和榮譽學士學位。」

升學有保障 輕鬆享受學習生活



每年不少對學習充滿熱誠的DSE考生，與資助大學學位無緣，自資課程正是圓他們升學夢的途徑。CIE「 新媒體及影視創意寫作文學士（榮譽）學位」四年級學生魏詩琦（SK）於學士入學時已預知可銜接上相關自資學士學位課程三年級，她覺得此安排相當吸引。



之後更發覺決定正確，「有些中學同學選擇了其他院校讀副學士，見他們搏盡追更高的分數，以求爭取入讀Top-up的機會。相對他們，我心態較為穩定，因為一早有升學保障，用心讀書之餘，更可享受副學士的學習生活。」



CIE副學士課程內容分為兩大部分：專門內容（即學生的專業範疇）及通用內容（包括通識科目等），奠定學生堅實的學術基礎。SK認為，副學士的學習經歷具啟發性亦轉變了她的學習態度，「中學的填鴨式教育，學習動機較被動。但副學士則着重自主學習。」此外不少老師是現職業界從業員，不時安排學生參與行內工作，實踐所學。



給DSE考生選科建議



作為過來人，SK認為自資課程種類眾多，考慮自己興趣固然重要，但事前更要多做資料搜集，從中選擇較適合自己的課程。「當時亦

有其他院校開辦有關電影的課程，但研究過各課程的學科後，發覺大有分別。CIE的學科較着重實踐業界的最新知識，比較適合自己。」

▲ 魏詩琦（SK）表示：「自資課程種類眾多，事前要多做資料搜集，從中選擇適合自己的課程。」

林非恩博士說：「我們發現有些同學，選讀學士課程時尚未確定將來路向，若就讀院校升學計劃只容許銜接單一課程，同學將來有可能會後悔。為提供更彈性的升學選擇，今年學院把計劃內容稍作調整，容許同學可因應學習興趣，於就讀副學士期間改選至其他範疇的自資學士學位課程，升學途徑上有更大的靈活性。」

浸大兩年全日制副學士課程

入學資格

• 香港中學文憑考試五科（包括中國語文及英國語文）達到第二級或以上；或

• 完成香港資歷架構第三級別課程；或

• 經學院考慮的國際學歷，包括但不限於IB、GCE-AL、SAT；或

• 經學院個別考慮及評核的其他同等學歷；或

• 年滿21歲，並持有相關入學資格的人士。



Website : cie.hkbu.edu.hk

Email : applycie@hkbu.edu.hk

Tel : 3411 3240

(特約)