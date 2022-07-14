【新冠肺炎】許樹昌指確診個案增但毋須擔心　料再爆疫患者多輕症醫療系統可承受

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本港昨日(13日)確診宗數破3000宗，留院病人數目已超過1,000人。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，雖然近期確診個案上升，但呼籲市民毋須擔心，因為目前本港已有6成人曾受感染，整體接種率提高，留醫的危殆患者有18人，需要聞氧氣者亦只有30多人，情況不如3月份第五波疫情時嚴峻，又形容現時情況與新加坡相近，都是輕症多重症少，最近數月每日確診個案介乎3,000多至1萬。

許樹昌今日（14日）在商台節目表示，本港已有65%人口接種第3針，有400萬人曾染疫，部分人有混合抗體保護，即已打疫苗及曾確診，即使再中招徵狀亦輕微，一旦將來輕症數目比例高，醫療系統亦能夠承受，亦可安排二次確診者入住現有的社區隔離設施。

他又指，社區已有不少源頭不明個案，要遏止確診宗數有一度難度，相信要收緊部分社交距離措施才可遏止，屆時會令市民感到不便；體內抗體會隨時間下跌，提醒曾染疫的康復者應盡快接種疫苗，加強保護。

對於本港放寬入境旅客進行居家檢疫的條件，許樹昌稱，需視乎家居環境有否獨立洗手間等條件，相信政府會繼續會觀察近期完成檢疫後的陽性個案情況。而何與內地通關，許樹昌指，需要與國家衛健委專家商討，建議短期內優先容許特定群組、緊急原因需要北上的市民，以閉環形式入境內地。

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記者：陳麗娜