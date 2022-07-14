【堅持到底】教練一句「你唔得定唔想」 港男堅持完成課堂再買多10堂

▲ 當你認為可以，你就可以；當你認為不可以，你仍然可以。

損友甲因為自覺年紀不輕，身體狀況大不如前，尤其膝蓋關節疼痛，感到相當困擾，幾經掙扎，請來健身教練，重點針對膝蓋關節鍛練。訓練剛進行了不到兩堂，損友甲就喊着要放棄：「唔得！我做唔到。」「因為我真係郁啲就痛！」損友甲為自己辯解。

「一堂成千蚊喎，聽講你好大手筆一次過俾咗十堂學費，你捨得放棄？」好事之徒挑戰損友甲。「所以，我終於完成十堂，仲加多十堂㖭。」損友甲霸氣回答。

「錢嘅威力真係大！」好事之徒說。

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「同錢無關，係教練一句話KO我。佢聽到我猛呻辛苦、猛話唔得做唔到，佢問咗我一個問題：『係唔得定係唔想？如果係唔得，就係我嘅問題，係我教得差，幫唔到你；如果係唔想，就係你嘅問題，係你根本唔想學。』我當場啞咗，因為我知道，其實自己係做得到嘅，只是過於辛苦，我想扭下計、詐下嬌啫。既然俾教練踢爆咗，我就惟有好乖咁盡力做，就係咁，我上咗七、八堂後，膝頭哥嘅情況大大有所改善，而且原本喊住話做唔到嘅動作，都已經做得相當完美，好有成功感，所以獎勵自己，又獎勵教練，再加10堂。呢件事，係好罕有發生喺我身上咁勵志嘅故事，我好想同大家分享。」

損友甲的勵志故事，令我想起一句很爛的金句：當你認為可以，你就可以；當你認為不可以，你仍然可以。

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