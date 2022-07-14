【口岸檢測】有議員建議改為要求在過關前若干天每日檢測　取代過關前才檢測

▲ 有議員建議改為要求在過關前若干天每日檢測，取代過關前才檢測。（資料圖片）

深圳灣口岸今日（14日）可網上預約特別核酸檢測服務，冀便利經深圳灣口岸過關的旅客，紓緩旅客輪候時間。有議員建議要求在過關前若干天起，每天連續做核酸檢測，取代在過關前才進行檢測。

民建聯立法會議員黃英豪在一個電台節目形容，新措施為「有分流總好過無分流」，惟仍有改善的地方，因為根據新安排，即使預約了特別核酸檢測，旅客仍要先排隊等採樣，然後等檢測報告，並且要在半露天的地方等候，雖然時間可能由3小時減至1個半小時，但目前天氣炎熱，旅客或是檢測人員都辛苦，他認為仍有其他更快的方法處理。

黃英豪建議，逐步採用七一活動出席人士的檢測方式，即改為要求在過關前若干天起，每天連續做核酸檢測，取代在過關前才進行檢測，在過關前的最後一次仍然是陰性，便可以進入深圳關口，在深圳境內才做內地需要的檢測，省卻在港方關口的輪候時間。

廠商會建議，每日預留或增加若干「健康驛站」配額，供有業務需要的港商申請（詳情即看【下一頁】）。黃英豪認為，提供500個名額給商務需要，500個名額給「人文關懷」即8類有需要的人士，「健康驛站」配額大概共為3000個名額，與2年前深圳可提供的入境配額相若。

工聯會副理事長、工聯會大灣區服務社總幹事曾志文在同一節目表示，早上與一位早前求助人士聯絡，對方已使用新的系統預約，形容大致順暢，並已預約下星期二早上第一個時段，以避開人流高峰。

至於深圳灣口岸有旅客檢測陽性後自行離開，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜指，根據衛生防護中心資料，大部分有關個案病毒量很低，或屬於復陽，在社區傳播病毒風險較低，但不排除部分患者有病徵或是新感染，認爲檢測陽性的人需要自律。

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責任編輯：李榮忠