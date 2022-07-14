【緣路山旮旯 x I SWIM】回想第一印象　岑珈其魏浚笙望未來演孖生兄弟【有片】

「爺爺」岑珈其和《I SWIM》男神魏浚笙（Jeffrey）昨日齊齊出席譚仔三哥活動，珈其爺爺和Jeffrey接受TOPick的反應挑戰，測試他們對自己的新作《緣路山旮旯》和《I SWIM》夠不夠熟悉，以及分享氹另一半的秘訣，二人更會互相餵食，場面搞笑。

珈其爺爺和Jeffrey先後於《膠戰》及《IT狗》合作過，二人於訪問中大談對對方的第一印象，且表示希望下次可以一起演一對孖生兄弟。

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岑：岑珈其；魏：魏浚笙；記：記者

記：對對方的第一印象是怎樣？

魏：第一印象是怕珈其。

岑：為甚麼？你有這樣說過嗎？

魏：第一下是有的。

岑：OK。

魏：我不知道珈其多說話，所以一開始都有少許害怕。

岑：哦，你害怕多說話的人。

魏：不怕的。珈其一開始其實是很和藹可親的，但我未認識到真實的他的時候，一開始有少許怯，但漸漸發覺他是一個那麼和藹可親的人，真的很感恩遇上他。

岑：OK。我對Jeffrey的第一印象就是為何這個世界可以有一個這麼靚仔的人，我被他的美貌震懾了。然後我覺得這個人那麼靚仔應該是很虛偽，怎知原來不是，他很Kai和很Cute，所以我便覺得這個男生很好，我很喜歡。

魏：我都很喜歡珈其，珈其是屈機的。

岑：我估他不到，他這個人很善良很Cute。

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記：認識對方後，覺得對方如何？

岑：不能說的，粗口來的。好戇......好戇居居囉。

魏：好犀利！珈其真的是一個好犀利的人。

岑：你說是好犀。

魏：哈哈哈！好犀......利！

岑：哦，你想說我好犀利，OK。

魏：他真的是一個好犀利的人，他是無論做任何事也會做得很好，他是一個很萬能的人。

岑：Jeffrey也是，你估他不到的。原來他除了靚仔外，原來他唱歌也可，演戲也可，拍照也可，只是不知道他懂不懂烹飪。

魏：烹飪差你少許，你最近好像推出了一款辣椒醬。

岑：不是自己煮的，是我的Partner煮的，我負責宣傳而已，我Partner才是煮得厲害。

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記：如何維持一段關係？

岑：我覺得一定要聯絡。

魏：這個是的。

岑：就算未必能出來見面吃飯，都一定要找對方聊天。

魏：還有要將自己最真的一段感受告訴給大家知。

岑：我可能會說「我呢排好掛住你喎」，都可以的。

魏：吃餐飯。

岑：是的，沒錯。

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記：未來想如何合作？

岑：如果未來可以跟他合作，希望和Jeffrey一起有更多拍攝。

魏：我都很想跟爺爺學戲。

岑：豈有此理。因為對上一次跟他合作演戲是《IT狗》，但其實都不夠多對手戲。希望將來有套電影或劇集是我們兩個一起做主角。

魏：嘩！正喎。

岑：一起對戲，整套戲一起對便很開心。

魏：很想珈其演我的哥哥。

岑：孖生哥哥。我覺得這樣才能說服別人，這才可信。如不演孖生兄弟，別人會覺得奇怪，兩兄弟這麼似樣卻不是孖生的。

記者：梁樂欣