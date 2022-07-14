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【緣路山旮旯 x I SWIM】回想第一印象　岑珈其魏浚笙望未來演孖生兄弟【有片】

娛樂 12:19 2022/07/14

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熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

「爺爺」岑珈其和《I SWIM》男神魏浚笙（Jeffrey）昨日齊齊出席譚仔三哥活動，珈其爺爺和Jeffrey接受TOPick的反應挑戰，測試他們對自己的新作《緣路山旮旯》和《I SWIM》夠不夠熟悉，以及分享氹另一半的秘訣，二人更會互相餵食，場面搞笑。

珈其爺爺和Jeffrey先後於《膠戰》及《IT狗》合作過，二人於訪問中大談對對方的第一印象，且表示希望下次可以一起演一對孖生兄弟。

【膠戰SSP】6膠聚首再放笑彈　岑珈其做真男人阿正肥腸玩地底情【有片】

最新影片：戴耀明專訪

岑：岑珈其；魏：魏浚笙；記：記者

記：對對方的第一印象是怎樣？
魏：第一印象是怕珈其。
岑：為甚麼？你有這樣說過嗎？
魏：第一下是有的。
岑：OK。
魏：我不知道珈其多說話，所以一開始都有少許害怕。
岑：哦，你害怕多說話的人。
魏：不怕的。珈其一開始其實是很和藹可親的，但我未認識到真實的他的時候，一開始有少許怯，但漸漸發覺他是一個那麼和藹可親的人，真的很感恩遇上他。
岑：OK。我對Jeffrey的第一印象就是為何這個世界可以有一個這麼靚仔的人，我被他的美貌震懾了。然後我覺得這個人那麼靚仔應該是很虛偽，怎知原來不是，他很Kai和很Cute，所以我便覺得這個男生很好，我很喜歡。
魏：我都很喜歡珈其，珈其是屈機的。
岑：我估他不到，他這個人很善良很Cute。

【IT狗】岑珈其由「萬年學生」升為電影男一 　感激太太一直無條件支持追夢

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記：認識對方後，覺得對方如何？
岑：不能說的，粗口來的。好戇......好戇居居囉。
魏：好犀利！珈其真的是一個好犀利的人。
岑：你說是好犀。
魏：哈哈哈！好犀......利！
岑：哦，你想說我好犀利，OK。
魏：他真的是一個好犀利的人，他是無論做任何事也會做得很好，他是一個很萬能的人。
岑：Jeffrey也是，你估他不到的。原來他除了靚仔外，原來他唱歌也可，演戲也可，拍照也可，只是不知道他懂不懂烹飪。
魏：烹飪差你少許，你最近好像推出了一款辣椒醬。
岑：不是自己煮的，是我的Partner煮的，我負責宣傳而已，我Partner才是煮得厲害。

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記：如何維持一段關係？
岑：我覺得一定要聯絡。
魏：這個是的。
岑：就算未必能出來見面吃飯，都一定要找對方聊天。
魏：還有要將自己最真的一段感受告訴給大家知。
岑：我可能會說「我呢排好掛住你喎」，都可以的。
魏：吃餐飯。
岑：是的，沒錯。

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記：未來想如何合作？
岑：如果未來可以跟他合作，希望和Jeffrey一起有更多拍攝。
魏：我都很想跟爺爺學戲。
岑：豈有此理。因為對上一次跟他合作演戲是《IT狗》，但其實都不夠多對手戲。希望將來有套電影或劇集是我們兩個一起做主角。
魏：嘩！正喎。
岑：一起對戲，整套戲一起對便很開心。
魏：很想珈其演我的哥哥。
岑：孖生哥哥。我覺得這樣才能說服別人，這才可信。如不演孖生兄弟，別人會覺得奇怪，兩兄弟這麼似樣卻不是孖生的。

記者：梁樂欣

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