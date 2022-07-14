【DSE2022】DSE考生憂失手影響入U 今年考生比以往有更多機會

▲ 今年考生比以往有更多機會。

下星期三就是DSE放榜日，朋友的女兒是應屆考生，一向成績優異，她絕不坐着等結果，而是趁此時積極往各大院校收集資料，更向我打探報考大學的攻略。我的答案是，今年考生比以往有更多機會。

放榜日如果成績優秀，不但有很多選擇，而且有更多獎學金機會。以中文大學的獎學金為例，2022-23年度提升「新生入學獎學金」，從考獲1科5**至7科或以上5**成績，皆有機會獲得入學獎學金。獎學金的總金額預計高達1,900萬港元，較往年增加約4成，受惠的聯招新生將由每年約310人增至740人，受惠人數大增一倍。

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「如果成績稍欠理想，還有機會嗎？」她擔心問。DSE考生在疫情下，上課安排大受影響，考試可能稍為失手，不少院校設有「彈性收生」安排。又以中大為例，若同學整體成績優異，只有個別單科稍為失手，有一個成績等級的距離，可按照申請人的學術及非學術表現進行面試。

「如果我的學術成績不太好，但藝術方面很出色，又有甚麼機會？」她繼續問。我坦白說，每家大學都有基本收生要求，必須符合最低要求。若運動、音樂、藝術等表現優秀，則是另一個機會，可以獲得相關獎學金。在此希望她的攻略成功，亦祝每一位考生放榜順利，考獲心儀大學。

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原文刊於《晴報》，原題為DSE考生報大學攻略