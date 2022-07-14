【美食速報】KORRES x SMILE YOGURT「希臘乳酪美肌杯 」　買一杯送$300 KORRES禮品

▲ KORRES x SMILE YOGURT「希臘乳酪美肌杯 」。（圖片由品牌提供）

今個夏日，KORRES與乳酪雪糕專門店Smile Yogurt合作，推出「希臘乳酪美肌杯」，同時為慶祝Smile Yogurt沙田全新概念店Smile Froyo & Cake開幕，今次聯乘活動會於該店舉行「希臘主題限定體驗」，讓Yogurt Lover在享用「希臘乳酪美肌杯」之餘，亦有機會體驗KORRES於2022年推出的希臘乳酪護膚產品系列升級版！

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Smile Yogurt指希臘乳酪含有大量蛋白質、礦物質、維他命，以及益生菌，營養價值比普通乳酪強2.5倍。有護膚功效，常將之用於修護受損或曬傷皮膚。KORRES的希臘乳酪護膚產品系列，能強化皮膚防禦力，特別是曬後補水修護，減少細紋，收細毛孔，強效修護肌膚，為肌膚補充水份，保濕，所有皮膚適用，特別是敏感、乾性肌膚。

「希臘夏日美肌乳酪杯」

今次KORRES與Smile Yogurt再度合作推出的「希臘夏日美肌乳酪杯」是升級版，以希臘乳酪雪糕，配上天然蝶豆花果凍，併湊成藍白主調，如同希臘小島風情。同時，再加上Smile自家製脆粒、菠蘿乾片、藍白朱古力片，呈現出希臘陽光與海灘的感覺，再加入啖啖芒果，以及貝殼棉花糖。

售價:HK$70

供應日期：2022年7月15日起至2022年9月30日

供應店舖：Smile Yogurt沙田店、銅鑼灣店（希慎廣場）、尖沙咀店 （K11 Art）

期間限定「希臘夏日美肌乳酪杯」KORRES 乳酪升級禮遇

期間限定夏日優惠1：優惠期內，凡於Smile Yogurt購買一杯「希臘夏日美肌 乳酪杯」，即送（價值高達$300）KORRES禮品：

KORRES 乳酪益菌潔面乳 20ml

KORRES 乳酪益菌即效舒緩面膜 20ML

KORRES 乳酪益菌滋養保濕面霜 1.5ML

KORRES 乳酪益菌即效舒緩精華 1.5ML

期間限定夏日優惠2：凡於KORRES購買乳酪系列產品滿$500，即送Smile Yogurt「希臘夏日美肌乳酪杯」一杯及KORRES試用裝一套(價值高達 $300)。

沙田概念店＋「希臘主題限定體驗」

Smile Yogurt於沙田連城廣場之全新概念店Smile Froyo. Cake . Gift 於7月11（星期 一）正式開幕，該店是首次結合Smile Froyo Bar及Smile Gift店，除提供Smile乳酪雪糕及SP – Simple Pleasure蛋糕系列外，更設有禮品區，讓客人自助選購Smile曲奇禮品系列及SP茶禮系列。

為慶祝沙田Smile Froyo & Cake 開幕，KORRES於該店設置希臘乳酪護膚產品系列體驗專區，以藍白希臘風格展示KORRES希臘乳酪護膚產品系列 升級版，並配搭KORRES巨型木匙等道具，營造打卡小空間。

展示期內，歡迎顧客於現場拍攝，如即時上傳到Instagram並 Tag #Korres_Asia 及 #Smileyogurt，KORRES會從中選出10位參加者，各可獲得KORRES希臘乳酪護膚產品系列升級版，包括：乳酪益菌潔面乳、乳酪益菌滋養保濕面霜、乳酪益菌即效舒緩面膜及乳酪益菌即效舒緩精華。

沙田Smile Froyo & Cake地址：沙田連城廣場零售層23號舖

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責任編緝：蕭雅文