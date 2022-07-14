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前國家運動員許澤熙創建帆船教學機構　低門檻收生冀培育香港精英

休閒消費 10:52 2022/07/14

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SAIL NO.HKG1299奪得全港25週年回歸帆船賽J80組別冠軍。

由香港帆船運動總會統籌、香港遊艇會主辦的「香港特別行政區25周年回歸帆船賽」早前在維多利亞港上演。賽事吸引約500名船手組成代表全港18區的不同隊伍參賽，當中SAIL NO.HKG1299奪得全港25週年回歸帆船賽J80組別冠軍。

隊長許澤煕原是國家一級運動員，亦是拖艇E族俱樂部教練，及RYA小帆船教練，12至19年期間曾14次奪得多埸帆船比賽的奬項。

SAIL NO.HKG1299的其中一位隊員雖然不是專業運動員，但對帆船運動有著濃厚的興趣，機緣之下認識了許澤熙，幾年前得知其即將参加比賽，送了一艘名為「愛琴海」的帆船給許澤熙。

隊員合作創辦一間非牟利帆船教學機構。

因着對帆船運動的熱愛，隊員們一拍即合，日前合作創辦一間非牟利帆船教學機構。因對愛琴海無邊無際舒適感的向往，亦因兩位之間「愛琴海」帆船的緣份，而將該教學機構命名為「愛琴海」。

該機構致力於推廣與普及青少年航海運動及航海文化，機構部分費用將由帆船熱愛人士資助，因此機構會以低門檻學費收生，希望能讓帆船項目成為普及的運動；從而令中國香港培養出更多優秀而有貢獻的小朋友。

記者：Eric

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