【天晴酷熱】下周日起一連6日酷熱　最高氣溫約34度

▲ 本港地區今日天氣預測 大致天晴及酷熱。(資料圖片)

天文台今日（14日）表示，酷熱天氣警告仍生效，今日市區最高氣溫大約34度，新界再高一至兩度。一個雲團覆蓋南海北部，為本港帶來驟雨，預計雲團明天及後天才接近本港。展望下周高空反氣旋持續為本港帶來大致晴朗及酷熱的天氣。

天文台預測今日本港地區大致天晴及酷熱。吹微風，稍後吹和緩偏南風。預料現時位於南海東北部的雲團會在本週後期靠近廣東沿岸，並為該區帶來幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，明天及周六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周日起部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。下周四及五則天晴酷熱。最高氣溫約34度。

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責任編輯：余思嵐