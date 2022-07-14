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【晚吹戀講嘢】KOL西童+郭奕芯互呻大胸之苦　因豐滿上圍而被認定為「淫蕩代表」【多圖】

娛樂 13:10 2022/07/14

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KOL西童與郭奕芯互呻大胸之苦，因豐滿上圍而被認定為「淫蕩代表」。

ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》前晚（12日）播出的一集以「性感有罪」為題，邀請到網店店主、大胸KOL西童（梁茜童）擔任嘉賓，與主持人193（郭嘉駿）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen） 大談「大胸之苦」，更自爆曾經因為謠言，差點與拍拖8年的男友鬧分手，亦因為豐滿的上圍，而被人說是淫蕩的代表、「臭雞」。

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前晚播出的《晚吹-戀講嘢》邀請到現年25歲的KOL兼網店店主西童擔任嘉賓，討論「性感有罪」的主題，主持193面對著西童的低胸打扮，直言視線不知往哪裡放才好。

西童與主持人郭奕芯都屬於「大胸一族」，二人在節目主討論豐滿上圍對於她們的人生、工作和感情方面的影響。

（instagram圖片）

西童早於2015年、她18歲的時候，因為一張在「高桌晚宴」（High Table Dinner）上所拍的照片在網上流傳而成名，照片中的西童穿上低胸晚裝，豐滿上圍顯露無遺，因而被網民注意，開展了她的KOL之路。

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她重提當年令她成名的照片，解釋當時穿上晚裝是希望表現出優雅的氣質，但身材豐滿很容易影響晚裝演繹出來的感覺。

憑著驕人上圍而被封「性感女神」的郭奕芯亦指自己除了工作，平時甚少會穿上背心等較為曝露的服裝：「一穿別人就覺得我刻意把胸部露出來，但其實不是，這是天生的。」Helen亦補謂：「不要以為像我平胸就沒人說，我穿性感一點，也會有人跑來說『都無嘢睇』。」

（節目截圖）

猜疑另一半靠近目的？

193問到西童與郭奕芯會否擔心身邊男士靠近的目的，郭奕芯表示只會看二人相處、自己是否喜歡對方：「我也會因為對方靚仔而覺得吸引，所以不會去揣測別人的想法。」

而西童與男友由中學畢業拍拖至今已經8年時間，所以從來無想過這樣的問題，又指不論拍性感照，還是設計自己泳衣放到網上出售，男友都表示支持：「有時候他還會幫我拍照，覺得我開心就好。」

（instagram圖片）

負面影響

身材為她們帶來注目，同時亦會帶來負面影響，西童直言：「有好就有壞，會被說是『臭雞』，覺得我就是淫蕩的代表。」西童亦曾因為身材，被誤以為她喜歡勾三搭四。

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西童表示會有流言指她跟男友會分頭「獵食」：「之前住宿舍跟男性朋友較為要好、一起外出飲酒，就會傳出我跟對方發生過關係，我會先事跟男友講最近有這些傳聞，亦會說『你看他樣子就知道不可能』，我們兩個都好信任對方。」

雖然如此，但她亦表示二人亦出現過不信任的問題：「會經常聽到別人說在哪裡見到我男友、他很好玩、跟他飲酒好開心。也有一秒懷疑過，但之後就沒有了，始終在一起這麼多年。」

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相反男友亦試過因為兩位好朋友同時分別跟他說出有關西童的傳聞，指她最近搭上了一個男生，令西童男友突然非常嚴肅地說要檢查她的電話，幸好後來二人亦成功解決了誤會。

對於穩定感情的建議，西童表示：「人言可畏，最重要互相信任，信任就像紙一樣，皺了永遠也無法變直。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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