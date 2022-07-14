【樂極生悲】男子暢泳後染罕見「食腦變形蟲」　醫生：感染食腦蟲會致死避免溪水游泳

夏日炎熱，不少人喜歡去游泳，美國一名男子近日到當地湖中暢泳後不適入院，當局疑湖水受到「食腦變形蟲」感染，有變形蟲從其鼻腔進入大腦，引發腦膜腦炎，目前男子危殆。美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，食腦變形蟲通常存活於受汙染的溫暖水域中，而在極少數情形下，若泳池池水未經充分的氯消毒，也可致泳客受感染。

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綜合外媒報道，1名男子疑近日在Lake of Three Fires State Park湖泊游泳後，感染了俗稱「食腦變形蟲」的福氏耐格里變形蟲（Naegleria Fowleri），引發腦炎，目前情況危殆。

當地衞生部門隨後暫時關閉事發的湖畔，稱患者可能在過去的2周內感染，其間他曾於上述公園的湖內游泳，「公共衛生專家堅信湖水可能是（感染）源頭」。美國疾病管制與預防中心正在檢驗該湖泊及患者住所附近的水源樣本，以確認確切感染源頭。

在水溫高的環境中生存

食腦變形蟲學名為「福氏耐格里變形蟲」，是一種單細胞生物，通常會從鼻腔黏膜進入人體，再沿著嗅覺神經進入腦部。這種變形蟲以人體腦部組織為養分，破壞腦部。

食腦變形蟲大多出現於湖泊、河流和池塘等溫暖的淡水中，尤其在7月、8月、9月的炎熱夏季，在陽光照射下，水溫較高的時感染機會更高。

避免到不潔的水中游泳

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問表示，食腦蟲屬阿米巴，暖淡水才有，如湖水、溪水、河水，香港的泳池水如加了氯氣消毒，食腦蟲是無法生存。而食腦蟲需透過鼻腔吸入，才有機會感染並上腦，嚴重會令腦含膿、穿洞，且有頭痛、神志不清、抽筋、昏迷的症狀。

吳醫生直言，感染食腦蟲會致死，感染後病徵出現至死亡通常會兩、三個星期，建議別去不潔的水中游泳，游泳時避免嗆水。

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責任編輯：羅嘉欣