【冷氣病】夏天頭痛頭暈或患冷氣病 1蚊低成本茶療暖身保正氣

▲ 吹冷氣同時要暖身，以確保正氣內存。

踏入夏天，天氣熱不可耐，實在很難避免開冷氣，尤其是由室外走進商場，溫差可以相差十多度。吹冷氣除了容易感染風寒之外，萬一冷氣迎面而吹，容易令頭部血管收縮，減慢了頭部的血液循環，引致頭痛、頭暈。

看中醫時常聽到外感，意思是外來的6種致病因素，指風、寒、暑、濕、燥、火，這6種因天時變化過度極端而產生的邪氣。冷氣正正造就了一個寒氣過盛的環境，當進出冷氣地方，出現大溫差時，身體霎時間難以適應，便容易傷及陽氣而出現感冒症狀。

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夏天陽氣生發，體內陽氣雖旺盛，但容易隨汗液排出體外，因此夏天需要養陽。《黃帝內經》曾提到「春夏養陽，秋冬養陰」，講究順應自然配合天氣來調和身體陰陽平衡。很多人夏天時只顧清涼飲冰凍飲料，容易令身體失衡。

吹冷氣同時要暖身，以確保正氣內存，最簡單的方法是準備生薑約5片，加熱水焗10分鐘即可以飲用；也可加入蜂蜜調味，飲用後身體會輕微冒汗。

坊間也有一句話叫：「冬食蘿蔔夏食薑，不勞醫生開藥方。」

薑，味辛，性溫，歸肺、脾、胃經，可溫肺止咳、發汗解表，可治感冒風寒、脾胃虛寒或胃氣不和。

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原文刊於《晴報》，原題為簡單抵抗冷氣病