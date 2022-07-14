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【冷氣病】溫度太冷會引致風濕頭痛 開冷氣睡覺提防3個健康風險

健康 11:44 2022/07/14

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美國睡眠網絡創辦人克里斯‧布蘭特納表示，比起暖和溫度，開冷氣瞓覺，有3個健康風險要注意

我知道將會踏入火運年，天氣會更熱，所以今年2、3月已換咗兩部新冷氣。之前試過又熱又焗嘅夜晚，冷氣機壞咗，約師傅又要等起碼一星期，嗰個星期真係無覺好瞓。今次有備而戰，諗住新冷氣唔會咁快壞，可以有覺好瞓，點知卻要面對另一問題：冷氣病！

天氣熱，冷氣開多咗，冷氣房溫度太低，肌肉容易處於收縮狀態令人體保持恆溫，但肌肉收縮耐咗會造成肩頸痠痛、頭痛、血液循環不好、手腳冰冷等徵狀。美國睡眠網絡創辦人克里斯‧布蘭特納表示，比起暖和溫度，開冷氣瞓覺，有3個健康風險要注意︰

1、冷氣除咗吸走室內濕氣，亦會吸走我哋嘅身體水份，令肌膚變得乾燥，且失去原本彈性，仲會加速老化徵狀、衍生其他皮膚問題，鼻、喉嚨及呼吸道亦會有問題。所以盡量唔好對住空調出風位瞓，如果無得避，不妨調成搖擺模式，又或將風口方向調向上。

2、開冷氣時會關門關窗，唔畀冷空氣外流。無新鮮空氣流通嘅環境中，會有一種永續疲勞感，嚴重嘅更加會造成病態建築症候群（Sick Building Syndrome，簡稱SBS），因而產生打噴嚏、喉嚨不適、胸悶、發熱或發冷等，嚴重啲甚至可以令人產生呼吸困難。

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3、溫度太冷會引致風濕頭痛，呢個已經發生喺我身上。所以我而家開始喺冷氣房着薄外套或披圍巾、絲巾保暖，尤其要包住肩頸，希望可以幫輕下我啲痛症。仲有，要多飲暖水代替冰水。

年輕時，吹冷氣最多會冷親，唔會有呢啲冷氣病！年紀大咗，體質雖然怕熱，骨頭卻怕凍！唉！歲月無情，不饒我矣！

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原文刊於《晴報》，原題為睡冷氣房 注意3健康風險

撰文 : 陳淑蘭 電視及電台節目主持人

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