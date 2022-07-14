【夫妻相處】與太太相愛55年「零緋聞」 石修拍感情戲思想會踩界：我會抽離

▲ 恭喜！

資深演員石修的兒子陳宇琛(Sam)與前有線電視主播新抱林佑蔚（Camille）早前宣布造人成功，全家上下都非常開心，而日前石修太太兼準嫲嫲70歲生日，陳宇琛順道宣佈太太佗女，更有一個別出心裁的方法去，將紙碎放在大氣球中，由石修和太太刺破氣球，飄出紅色紙碎，揭曉Camille陀女，準嫲嫲開心得跳起舞來！

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原來石修太太一直恨孫女，片段中Sam讀出在場親友大多估計是男孩表現失落，堅持自己想要孫女，今次如願以償，可喜可賀。

Sam與太太留言：「今年慶祝媽咪70大壽，我哋準備咗一個哈利波特主題嘅”Witch or Wizard”性別揭曉驚喜。多謝所有家人參與呢個我哋永遠都會好珍惜嘅回憶。我哋準備迎接小公主啦，嫲嫲話恨女恨到傻！亮點：嫲嫲勝利之舞。」

▲ 知道佗女後，一家人非常開心。

圈中出名是愛妻號的石修，早前接受電台訪問時大談夫妻相處之道，入行66年的石修就算與眾多女星合作，都沒有傳出過緋聞，因而赢得「零緋聞」美譽，他自言全因懂得抽離。

如果拍戲唔投入，尤其係感情戲會格格不入，有陣時我都會踩界，係思想上踩界。

與太太相愛55年

石修與太太拍拖8年結婚47年，長達55年的感情，修哥自問現在依然關心及尊重太太。石修太太是新界校長個女，他比太太年長5年，

有次我同森森拍《 聰明太太笨丈夫》講我走私俾老婆追到去彌敦道，著住條底褲喺的士落車。嗰度人來人往撞啱女朋友放學，佢見到我著住底褲跑來跑去，先至知我拍戲，佢冇嬲，只係笑我著底褲通街走。

財政大權交老婆

石修不至對太太好，對新抱一樣好：「所有屋企人都係我嘅情人，新抱都係我情人。」他自爆太太是家中的財政大臣：「太太應該都幾滿意我，因為佢係屋企的財政管理員。太太全權負責財政係我對佢嘅信任。」

不懂製造浪漫驚喜

不過修哥自認並非一個很浪漫的丈夫：「我不足嘅地方就係，唔識送花同小禮物。我話：『你嫁畀我，唔喺為咗嗰朵玫瑰花，我成個人都畀咗你，如果你需要，我可以將自己包起，紮隻絲帶蝴蝶行過嚟，哈哈哈』。」

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責任編輯︰王明芳