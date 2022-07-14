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【童時愛上你】袁文傑胡楓傾波經培養默契　倪嘉雯驚喜「閃現」化身新聞之花

娛樂 11:50 2022/07/14

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TVB劇《童時愛上你》在昨晚（7月13日）播出第13集，焦點落在雷董（胡楓飾）及Raymond（袁文傑飾）兩父子權力鬥爭戲碼，兩人扯火對罵七情上面，「戲味」、「氣味」兼備。

劇情講到一直「癡呆」得相當飄忽的雷董為了阻止Raymond當上「朗寧振海」主席，向曾頂替Raymond食死貓坐監的Wilson（鄭啟泰飾）埋手，要求Wilson爆Raymond黑材料，雷董更出招「扮喊」博同情。

得悉雷董陰謀的Raymond遂與父親「講數」，趁着雷董「開大」時衝入廁所與其對質，並力竭聲嘶地怒吼：「你寧願信個有病嘅阿妹都唔信我！」

袁文傑在劇中不時發火罵人，他受訪時坦言「有啲攰」：「好多戲都要用好多力氣去鬧人，情緒要繃到好緊，起伏都好大。」

提到與前輩胡楓（修哥）在劇中有不少對罵戲，袁文傑直言不太緊張：「我哋拍第一場戲就已要鬧交，嗰時雖然未係太熟，但一埋位就已經要互『𡁻』；之後大家慢慢熟落咗，感覺完全唔似第一次合作，修哥真係好好人。」

修哥袁文傑投契

雖然修哥與袁文傑在劇中不咬弦，但現實中二人其實非常投契，皆因同樣熱愛足球。

袁文傑說：「平時傾偈修哥都好風趣幽默，最記得有一次放飯時佢同我傾波經，佢講番以前啱啱出道時都有入場睇足球，佢懷緬一番時，我又可以和應吓佢，大家變得更加投契。咁啱嗰段時間要拍啲感動嘅戲，大家有共同話題對整個事情都有幫助。」

倪嘉雯驚喜現身

另外，昨晚倪嘉雯（Carmen）的「閃現」亦有驚喜，曾於處境劇《愛．回家之開心速遞》中憑飾演記者彈出的Carmen，今次在《童時》再演記者，並獲邀接受化妝大改造。

淡妝上陣的Carmen皮膚狀態良好，經過大改造後更是明艷照人，並因而爆紅升呢新聞之花。其實樣子甜美的Carmen一直備受網友喜愛，早前她在《十八年後的終極告白2.0》飾演龔嘉欣年青版，當時更因樣子神態激似龔嘉欣引網下討論。

最新影片推介：戴耀明專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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