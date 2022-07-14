【香港小姐2022】侯選佳麗以師姐陳凱琳作榜樣　張靜婷被指整容自信回應傳聞

▲ 17號張靜婷被指整容自信回應。

《2022香港小姐競選》20位佳麗早前已會見傳媒，TVB更安排師姐陳凱琳跟應屆佳麗見面，分享9年前選港姐的經驗。

日前《東張西望》播出當日的情況，更訪問了陳凱琳和一眾佳麗，當中17號佳麗張靜婷提到遭網民批評是整容樣時，她一度不開心想喊，不過張靜婷會以師姐陳凱琳作借鏡，她說：「唔整，但外界都覺得整過，係開心嘅」

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陳凱琳教減肥

陳凱琳接受《東張西望》訪問，對於有佳麗向她請教減肥方法，主持笑問是否問錯人，陳凱琳即謂當年參選時，也曾被外界批評其身型。

她說：「我覺得這些（指身型）不重要，當時我也自覺比人輸蝕，因為身型比較細粒，我覺得愈是這樣想，就只會打壓自己，應該跟人說：『我就係咁細粒架啦。不過都OK呀』」

另外，6號林泳怡和3號陳瑞菱即化身小粉絲，見到偶像陳凱琳感到開心興奮，陳瑞菱更說：「真的被她迷住，點解可以咁靚？」真的十分誇張。

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張靜婷被懷疑整容

此外17號張靜婷、8號鈺洧和15號張光怡齊齊接受訪問，主持問到若身材被批評如何面對，張靜婷直言被懷疑曾整容，面對這種壓力也不易。

她說：「可能我個樣比較精緻，好似整過，但就冇，所以都好開心佢哋咁講。唔整，外界都覺得我眼耳口鼻都整過，都開心嘅。加上當年Grace都比人詬過，是無可避免，我已經習慣了。」

▲ 張靜婷於IG分享不少相片。

王賢誌任提名人

早前回見媒體時，張靜婷已被問及疑似整容一事，她當時強調自己是純天然，歡迎安排醫生檢驗。

現年27歲的張靜婷已是第二度參選港姐，早於19歲時已參加過港姐面試，可惜未能入圍，今次捲土重來終成功入圍，更由王賢誌做提名人。

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選美常客

早前王賢誌於社交平台分享跟張靜婷的合照，當中留言寫到：「支持妳，17號Janice張靜婷！欣賞妳很清楚自己有何夢想，既然妳立志要爭取更多經驗，以便日後開設選美培訓學校，我也樂於擔任你的提名人，在背後鼓勵妳向着自己的目標進發！」，透露了Janice原來想開選美培訓學院。

而張靜婷為選美常客，23歲時她已參選過《2018亞洲小姐競選》，並打入香港區十強，她曾透露參加選美是其夢想之一。