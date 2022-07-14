【新冠肺炎】林緯遜指抗體6個月後下降料9月再爆發　深圳灣陽性者如有病徵應特別處理

▲ 感染及傳染病醫學會副會長林緯遜。（資料圖片）

本港疫情回升，確診宗數持續逾二千宗。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日（14日）表示，根據估算，9月出現感染高峰期並不出奇；而深圳灣陽性者如有發燒等病徵，應特別處理。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜接受電台訪問時，表示本港疫情反彈，出現變種病毒，確診數字上升是預料之內，暫時受影響人士相對年輕，加上有第五波經驗，相信不會再出現醫療系統被拖垮的情況，不過有不確定因素，如果主流病毒變成Omicron BA.5，會否增加重症、大規模爆發等，這個情況存在有不確定因素。根據本港第五波疫情高峰期在3月初，市民當時追打疫苗，抗體會在6個月後下降，所以疫情在9月或之前再出現爆發並不出奇。

被問到深圳灣口岸有旅客檢測陽性後自行離開，會否造成防疫漏洞。林緯遜指，都有機會造成防疫漏洞，但根據衞生防護中心資料，這些個案是少量的，有關個案屬於CT值高、病毒量低、或是復陽，他們在社區傳播力甚低。他又補充，關口較特別，因為遠未必可即時提供點對點交通工具，需要市民自律，如果有發燒等徵狀，就應有其他方式處理。

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記者：余思嵐