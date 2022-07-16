【的士加價】的士新收費周日生效　市區的士落旗收費27元【附車資表】

▲ (馮漢柱攝)

運輸署早前（14日）宣布，巿區、新界及大嶼山的士新收費將由7月17日（星期日）起生效。

至於三類的士的附加車費，乘客所攜帶的每件行李（擺放在乘客車廂內的輕便行李除外）的收費會維持為6元；而運載每隻動物或鳥類及每程電召預約服務的收費，則維持為5元。



的士司機必須按錶收費。由7月17日起，如的士咪錶仍未調整以顯示新收費，的士司機必須於車廂內展示由運輸署發出的新舊車費換算表。的士乘客必須根據換算表支付新車費。的士司機根據車費換算表收取新車費時所發給乘客的車費收據，必須寫上按新收費收取的車費總額。

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責任編輯：余思嵐