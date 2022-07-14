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【香港小姐2022】「連詩雅師妹」體重高峰154磅　邢慧敏靠兩招1個月激減44磅【內附詳情】

娛樂 12:57 2022/07/14

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「連詩雅師妹」邢慧敏靠兩大秘訣1個月勁減44磅。

《2022香港小姐競選》入圍的20位佳麗中，一直被外界視為大熱的「連詩雅師妹」邢慧敏（Sharon），擁有175cm高人一等的身高，本是模特兒的她對幕前甚有經驗，早已贏盡幾條街。

Sharon早前接受TOPick訪問時自認好為食，透露下半身容易肥胖，為了減去肚腩決心戒掉最愛的甜品、澱粉質、香辣濃味的食物。

【香港小姐2022】三大熱門佳麗分享修身心得　邢慧敏+林鈺洧+梁超怡積極迎戰

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見到Sharon現在身形Fit到爆，狀況極佳，但原來曾經也是微胖女。翻看其小紅書帳號，在簡介欄目已我封為「吃貨」，當中不乏享用美食的相片。

其中一個於2020年7月時發的帖文，她大方分享最肥時的身形，有小肚腩之餘，腰間更驚現兩層肉，體重最高峰達至70kg（154磅）。最後她花了一個月踢走超過20kg（44磅）脂肪，一直維持53kg（116.6磅）左右至今。究竟Sharon有何修身秘訣呢？

邢慧敏體重最高峰有154磅。（小紅書圖片）

減肥秘訣1：

Sharon表示要清楚知道減肥七分是靠飲食，三分靠運動。

如果不想做運動情況下，快速有效地減重，一定要管理好自己的嘴巴，控制飲食。她強調一定要戒掉澱粉質和糖：「戒糖是非常非常之重要！！！因為如果你戒掉糖的話，基本上你的體重很快就會下降，就算你不做運動，也會讓你的很快速立即消脂和減重的。」

自認愛吃麵包當早餐的Sharon，指若想快速地減肥，建議連麵包也不要吃。

因為畢竟是澱粉質，早餐可以打果汁或者奶昔喝：「其實一杯的奶昔就已經很飽，以及已經可以支持到你整個早上的活動量，同時間亦吸收了豐富的營養價值，喝完之後還能夠有即時清腸胃的作用，所以戒澱粉戒糖這兩件事是一定要記住的和做的！」

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【香港小姐2022】20名佳麗官方照曝光　邢慧敏+林鈺洧+梁超怡+徐麟+許子萱成焦點

減肥秘訣2：

Sharon表示減肥期間早餐是非常重要的一環，並建設寧願節省晚餐部分也不要節省早餐：「因為吃早餐這部份能夠讓你們吸引更多的營養，有精神去支持你之後的工作或活動，所以早餐吃得多一點或豐富一點也不成問題，不過你們不準不吃！！」

（Instagram圖片）

她還高度建議自家製而非街外吃，可以控制少油少糖少鹽，對健康或減肥有很大的幫助：「我知道可能有些朋友們要上班，未必真的有時間方便自己煮飯，不過盡量去嘗試自己煮吧，或者如果可以嘗試在晚上準備明天的午餐的話，那就最好不過了。」

至於晚餐，Sharon在減肥期間晚上不會吃任何澱粉質的食物，盡量選擇少油少鹽或高蛋白食物，包括雞肉、三文魚、番薯等：「這三樣食物也是我減肥期間每一天也會吃的，想更快減重，加上帶氧運動成效更佳。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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