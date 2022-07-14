【東張西望】老人院負責人提議86歲院友假結婚　疑埋身騙取千呎大屋及百萬遺產

▲ TVB資訊節目《東張西望》最近採訪一位女士，講述她的86歲家人疑似捲入騙財陷阱。

繼去年報道聾啞人士美華的單位被女保安娟姐侵佔後，TVB資訊節目《東張西望》最近又採訪了一位女士，講述她的86歲家人疑似捲入騙財陷阱，被老人院負責人及其姐姐，密謀騙取近百萬資產及千呎物業。

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昨日（13日）播出的一集《東張西望》中，陳太受訪講述她丈夫的哥哥疑似捲入騙財陷阱。陳太丈夫的哥哥人稱「二伯」，幾十年來獨居在自己擁有的過千呎物業，與弟弟及弟婦陳太關係不錯。

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陳太表示，2019年二伯因生病而暫住老人院養病，期間有人曾建議他「假結婚」，以申請姊妹來港。後來，老闆娘阿玲又找了一個男人來遊說陳太，提議想買入二伯的物業，但被陳太拒絕。

之後有一次，陳太在老人院見到阿玲摟著二伯的腰，陳太問阿玲為甚麼要摟著二伯時，阿玲表示二伯閃到腰，需要扶著，但陳太認為行為並不恰當：

閃到腰應該坐在椅子上，為何你要坐在床上扭腰摟著他？她就很尷尬，不了了之，就說二伯發脾氣，需要她哄。

陳太續稱，二伯在老人院住了5個月後搬回家中，阿玲私下仍不斷找二伯喝茶聊天，原來她是想二伯收留自己剛來港的姐姐阿娟：

她說阿娟身世很可憐，求二伯讓她住進來，但二伯一直沒有答應她。

陳太又公開了一段與二伯的對話片段，片中二伯表示對方突然搬進來：「唔係我話畀佢搬入嚟㗎。點拒絕？搬晒傢俬上嚟，我都唔知咩事。」及後，二伯原本與陳太兒子聯名開的戶口被註銷，而戶口中100萬的存款，就被轉帳至二伯與阿娟新開的聯名戶口中。

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陳太又在二伯家中找到一本屬於阿娟的筆記簿，行文令陳太擔心阿娟立心不良。陳太曾當面質問阿娟是否別有企圖，但阿娟未有作出回應。

86歲的二伯被診斷出患有早期認知障礙症。在二伯入院療養期間，阿娟手寫信給主診醫生，講述自己在一年內如何照顧二伯，並要求申請做二伯的監護人，同時強調自己早已和二伯排期結婚，只是二伯的身體問題未能成事，但早已跟二伯同居生活，照料他的起居。

今年4月，二伯突然因病離世，所屬物業及遺產紛爭有待進一步解決。

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責任編輯：羅嘉欣