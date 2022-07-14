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【防疫措施】公司防疫規定員工酒精噴嘴消毒　醫生：酒精具刺激性致食道發炎

健康 12:22 2022/07/14

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公司防疫規定酒精噴嘴巴，要求員工自行加酒精入口腔噴劑。

疫情期間人人注重消毒，確保衛生，不過，過度的消毒手段反而會傷害身體。近日台灣有網民在網上焚香，稱公司要求員工用酒精噴嘴巴消毒，若不遵守將遭到懲處；話題引起網民熱議。

最新影片：

事主在爆料公社社團發文，表示自己已遵守公司原本的防疫措施，使用抗菌口腔噴劑；結果不久後，公司突發奇想，認為僅使用口腔噴劑不能做到100%防疫，竟要求員工在抗菌口腔噴劑中加入酒精。

由於事主有酒精過敏，因此沒有遵守公司公告，繼續用正常的抗菌口腔噴劑噴嘴。結果被主管發現後向上告狀，並無視事主酒精過敏的體質，要求要在噴劑裡加酒精；若不遵從，就要以違反公司規定進行懲處。

事主續指，主管一直以「不照做會影響其他員工」為理由壓制，似乎是在逼其離職。崩潰表示「喜歡直接拿酒精噴嘴巴是你的事，要求員工也要拿酒精噴嘴巴殺菌是哪招？正常人到底誰會拿酒精噴嘴巴？」

而一眾網民紛紛替事主抱不平，更指出用酒精噴灑於口腔會對口腔黏膜造成破壞，反而令細菌病毒更容易入侵；勸事主千萬不要遵從錯誤資訊，且儘快離職。

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醫生：高濃度酒精具刺激性

臨床毒理科專家及急症科醫生馮顯達指，烈酒只有40至50%，而消毒產品酒精濃度會更高，若服用會比飲烈酒的反應更厲害，甚至令食道、胃黏膜發炎。而且，高濃度酒精對嘴唇、口腔等皮膚黏膜具刺激性，但因接觸後僅感覺到「刺痛」、「涼涼地」等不適反應，便誤以為對身體危害性低，不相信會造成腸胃性的損害。

另外，針對酒精過敏現象，皮膚科專科醫生陳厚毅曾指出，使用酒精產品後，皮膚若出現痕癢、紅腫、紅疹，都是敏感反應；濃度過高時更有機會出現燒傷等嚴重反應。醫生指出，酒精產品中有可致敏成分的濃度較高，且一些化學成分如防腐劑，都容易令人過敏。他表示，如果本身已經知道對何種物質過敏，可以避開；但經常性出現敏感反應而不知道原因，可以考慮接受過敏測試。

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責任編輯：羅嘉欣

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